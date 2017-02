21 февраля 2017 г. Макс Седдон | Financial Times Российские СМИ разлюбили Дональда Трампа "Ведущая российская новостная телепрограмма, выходящая в воскресенье вечером, в последние месяцы уделяла даже больше эфирного времени лестному освещению действий президента Дональда Трампа, чем Владимира Путина", - пишет The Financial Times. "Однако с тех пор, как Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Майкла Флинна из-за его контактов с Россией и сделал на прошлой неделе несколько заявлений, задевших Кремль, он почти полностью исчез из эфира", - говорится в статье. В прошлые выходные ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев ограничился всего несколькими краткими замечаниями, с сочувствием отметив, что Трампу "не удалось устроиться на новом месте" из-за проблем с американской прессой. Очевидный выпад Трампа против России на прошлой неделе - заявление Белого дома, что он ожидает, что Москва "вернет Крым" Украине, - подтвердил нарастающее ощущение: возможно, Трамп не настолько промосковский президент, как многие надеялись? Но, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Кремль никогда "не питал излишних иллюзий" по поводу Трампа, "поэтому нам не в чем разочаровываться", передает корреспондент. Источник: Financial Times