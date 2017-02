21 февраля 2017 г. Оливер Холмс | The Guardian Эксклюзив: Ким Чон Нам был охвачен паранойей и страхом, заявил его друг "Ким Чон Нам провел последние годы жизни, одержимый сильной паранойей, прячась от режима под управлением своего сводного брата-диктатора и борясь в то же время с чувством бессилия перед судьбой родины". Об этом в эксклюзивном интервью Оливеру Холмсу из британского издания The Guardian рассказал близкий друг и доверенное лицо человека, который еще недавно являлся наследником северокорейской династии. По словам собеседника издания, Ким Чон Нам обладал открытыми взглядами, что и привело его к высылке из страны и, возможно, к смерти (Ким Чон Нам был предположительно отравлен на прошлой неделе в аэропорту Куала-Лумпура, столицы Малайзии. - Прим. ред.). "Во время ряда поездок в Женеву за прошедшие два года - последняя состоялась всего несколько месяцев назад - Ким навещал Энтони Сахакяна, старого друга юношеских лет, вместе с которым он учился в престижной международной школе в швейцарском городе", - говорится в статье. Убитый, известный 44-летнему Сахакяну как просто "Ли", "жил с осознанием того, что его младший сводный брат Ким Чен Ын может видеть в нем угрозу автократическому правлению, установившемуся с его приходом к власти в 2011 году после смерти их отца Ким Чен Ира". "Он хотел вырваться, - заявил газете Сахакян. - У него никогда не было ни малейших амбиций управлять страной. Он не принимал и не одобрял то, что там происходит. А в отношениях с режимом он держал дистанцию". Также, по словам друга покойного Ким Чон Нама, "он не боялся. Речь не шла о всеобъемлющем страхе, но у него была паранойя". Сахакян добавил, что Ким "являлся политически важной персоной" и "был обеспокоен". Ребенком Ким Чон Нам был вывезен из Северной Кореи в Россию, а потом в Швейцарию, где он выучил французский, русский, немецкий и английский языки, говорится в статье. "Именно в этот период, когда ему было 12-13 лет, Сахакян впервые встретился с ним, - пишет автор. - Его выдавали за сына посла, хотя на родине его настоящего отца готовили к тому, чтобы возглавить страну". Ким Чон Нам вернулся в страну во взрослом возрасте, "будучи продуктом европейского воспитания. Согласно воспоминаниям его тети, он задыхался в изоляции Северной Кореи". Как напоминает издание, Ким "впал в еще большую немилость, когда его поймали при попытке проскочить в Японию по фальшивому паспорту Доминиканской Республики в 2001 году". Как пишет автор, "после этого он жил в изгнании в Макао, китайской территории рядом с Гонконгом, где у него и его жены родились дети, а также в Сингапуре". В 2013 году дядя, близкий к Ким Чон Наму, являвшийся вторым лицом Северной Кореи, был казнен за "грязные политические амбиции", что положило начало волне репрессий по инициативе только что пришедшего к власти Ким Чен Ына, пишет издание. Вслед за этим эпизодом "Ким Чон Нам держался очень тихо, пытаясь совместить свой открытый от природы характер и жизненно важную потребность избегать публичности", говорится в статье. "Он был очень опечален ситуацией в своей стране, - рассказал газете друг покойного. - И он действительно сочувствовал своему народу. Это усиливало испытываемое им давление, так как поделать он с этим ничего не мог". Ким Чон Нам рассказывал товарищу о геронтократии армейских генералов, "рожденных при Сталине", которые подавляли нацию изоляционистским и репрессивным правлением". Как рассказал изданию Сахакян, нежеланный статус Ким Чон Нама в качестве члена правящей семьи одного из самых изолированных государств в мире обязывал его связываться с иностранными правительствами, предупреждая о своем прибытии. "Возможно, именно это - его стиль жизни космополита и контакты с внешним миром - и показалось Пхеньяну столь угрожающим", - подытоживает издание. Источник: The Guardian