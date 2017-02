21 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Скончался полпред РФ в ООН Виталий Чуркин Пресса вспоминает жизненный путь российского дипломата и его высказывания, а также оценивает текущее состояние американо-российских отношений. Чуркин безупречно владел английским и всегда держался невозмутимо. "В конфиденциальных беседах он критически высказывался о Путине и его управлении страной, - сказал его хороший знакомый. - В равной мере он критиковал и администрацию Обамы". Газета The New York Times сообщает, что посол России в Организации Объединенных Наций, который представлял свою страну во времена внутриполитических потрясений и роста трений с Западом, умер в понедельник утром на Манхэттене, находясь на работе. Во вторник ему бы исполнилось 65 лет". "Российское правительство сообщило, что он скончался скоропостижно, но не указало конкретных причин. Полиция Нью-Йорка заявила, что никаких признаков насильственной смерти нет", - пишет корреспондент Сомини Сенгупта. "Кончина Чуркина произошла в момент, когда российско-американские отношения находятся в критическом состоянии на фоне утверждений, что Россия вмешалась в ход президентских выборов в США, и похвал президента Трампа в адрес его российского коллеги Путина", - говорится в статье. В последние годы российско-американские отношения ухудшились, и дипломаты гадали, изменится ли вектор при администрации Трампа, после назначения Никки Р.Хейли на пост полпреда США в ООН. "В этом месяце Хейли осудила "агрессивные", как она выразилась, действия России на Украине. Чуркин в тот же день похвалил ее послужной список в политике", - пишет газета, напоминая, что Хейли была губернатором Южной Каролины. "Вопреки своему обыкновению, Чуркин отсутствовал на нескольких недавних заседаниях Совета Безопасности ООН, но в этом месяце он уклонился от ответа, когда журналисты спросили его о самочувствии", - говорится в статье. Заместитель полпреда РФ Петр Ильичев сказал в понедельник, что Чуркин "до последних минут" жизни находился на работе. Неназванный "сотрудник полиции сказал, что у Чуркина в прошлом были проблемы со здоровьем, в том числе лейкемия и сердечные заболевания. Он не распространялся о них в кругу коллег-дипломатов", - говорится в статье. Чуркин, по распространенному мнению, слыл мастером дипломатии. "Он был способен на язвительность и сардонический юмор в равной мере, особенно в диалогах с американскими коллегами", - вспоминает газета. "Чуркин учился на переводчика, а в бытность полпредом иногда заметно сердился на переводчиков-синхронистов ООН, которые не могли угнаться за его пулеметной манерой говорить", - пишет автор некролога. Издание отмечает, что Чуркин был энергичным защитником Кремля. Президент Путин в понедельник выразил соболезнования в связи с кончиной дипломата. "Но некоторые дипломаты сообщили в конфиденциальных беседах, что Чуркина не всегда устраивали действия Путина", - говорится в статье. "Ведущий NBC News Том Брокау, который много лет был знаком с Чуркиным, вспоминал, что за ланчем в его доме в 2015 году полпред назвал администрацию Путина "клептократией", - передает издание. "В конфиденциальных беседах он крайне критически высказывался о Путине и его управлении страной, - сказал Брокау в понедельник. - В равной мере он критиковал и администрацию Обамы. Он говорил: "Они просто не понимают нас. Они неправильно выстраивают отношения с нами". Газета напоминает: "В период работы Чуркина в ООН российско-американские отношения испортились вначале из-за Ливии, а затем из-за кризисов в Сирии и на Украине". Чуркин неуклонно защищал правительство Башара Асада, оспаривал предполагаемые доказательства преступлений сирийского и российского правительств в Сирии, парировал западную критику действий России в этой стране. "Он детально разбирал каждое слово в предварительном варианте каждой резолюции, дабы гарантировать, что документ отвечает российским интересам", - говорится в статье. "Но при этом он был способен удивлять коллег-дипломатов. В декабре прошлого года он три часа вел переговоры за закрытыми дверями с французским и американским коллегами, утрясая формулировки в предварительном варианте резолюции о направлении наблюдателей ООН для надзора за эвакуацией из Алеппо. Тогда, впервые за много месяцев, Совбез ООН пришел к консенсусу по сирийскому вопросу", - говорится в статье. Он "более 10 лет был полпредом России в ООН и отстаивал взгляд Москвы на варварство в Сирии, российское вторжение на Украину и на другие глобальные "горячие точки", - пишет The Washington Post. Экс-полпред США в ООН Саманта Пауэр назвала Чуркина "маэстро от дипломатии и глубоко неравнодушным человеком". "Она написала в "Твиттере", что Чуркин сделал все, что мог, для урегулирования разногласий между США и Россией", - пересказывает газета. Полпред Франции в ООН Франсуа Деляттр заявил, что он и Чуркин "всегда работали вместе в духе взаимоуважения и личной дружбы", невзирая на разные точки зрения. Чуркин безупречно владел английским и всегда держался невозмутимо, вспоминает газета. "За 40 лет, на которые выпали бурные потрясения в его стране, он взошел наверх по карьерной лестнице в МИДе отчасти благодаря тому, что после холодной войны отстаивал значимость России в дипломатии", - говорится в публикации. "Он был воспитан в искренней вере в коммунизм, но оказался достаточно гибким в идеологическом отношении, чтобы продержаться в условиях массированных политико-экономических перемен при Горбачеве и распада СССР", - пишет газета. В середине 1990-х Чуркин был "одним из главных "закулисных игроков", как выражается газета, при поиске дипломатического урегулирования конфликта на Балканах: "Он старался усадить боснийских сербов, которые в балканской войне были агрессорами, за стол переговоров, используя в качестве рычага связи Москвы с ними". The Washington Post цитирует свою статью от 1994 года: при посредничестве Чуркина была заключена договоренность, которая "помогла избежать авиаударов НАТО, способствовала снятию блокады с Сараево и повлекла за собой ввод в регион российских войск в составе сил ООН". Газета напоминает: "Мир оказался непрочным. Чуркин говорил, что сербы совершили предательство, проигнорировав его требования воздержаться от наступления на подконтрольный боснийским мусульманам город Горажде, который ООН объявила "зоной безопасности". Он критиковал боснийских сербов, утверждая, что они использовали "российскую поддержку в качестве прикрытия". И все же работа в Югославии повысила статус Чуркина. В 2006-м он был назначен полпредом в ООН. "Он славился едким чувством юмора и остроумными ответами, особенно при беседах с американскими и западноевропейскими коллегами", - говорится в некрологе. The Wall Street Journal называет Чуркина "колоритной личностью и искусным дипломатом, который энергично защищал российскую политику в Сирии и произносил в Совете Безопасности страстные речи с критикой внешней политики США". Журналистка Фарназ Фассихи отмечает: "Чуркин скончался в момент, когда американо-российские отношения имеют напряженный характер на фоне утверждения, что у администрации Трампа есть связи с российскими официальными лицами". В СБ ООН ожидали возможных перемен в плане сотрудничества России и США, способных изменить динамику глобальной политики. "Дипломаты давно выражают опасения, что даже самые слабые пророссийские изменения курса США могут повлечь за собой колоссальные последствия для войны в Сирии и отношений с Ираном", - говорится в статье. Полпред США в ООН Никки Хейли выразила соболезнования семье Чуркина и российскому народу. "Мы не всегда смотрели на вещи одинаково, но он, бесспорно, очень умело отстаивал позицию своей страны", - сказала она.