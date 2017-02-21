Кремль разочарован первыми шагами Белого дома

"В этот уикенд в Мюнхене благоприятные для России заявления президента Трампа были скорректированы его вице-президентом", - пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер.

"Это был первый европейский выход команды Трампа после смены администрации в Вашингтоне, и весь цвет дипломатов и стратегов, собравшийся, как и каждый год, в Мюнхене на конференции по безопасности, ждал его с нетерпением, - передает автор. - Но после трех дней совещаний, двухсторонних встреч, закрытых бесед в салонах отеля Bayerischer Hof приходится констатировать, что американские уполномоченные лица не сумели ни убедить своих союзников, ни прояснить свои намерения своим противникам".

"Кризис доверия между Европой и США в Мюнхене ничуть не ослабел, так как бросающееся в глаза противоречие между поведением президента, с одной стороны, и его министров и советников - с другой создало ощущение, будто в Вашингтоне царит хаос", - комментирует один неназванный западный дипломат.

"Но, безусловно, самой раздосадованной уехала с Мюнхенской конференции Россия. С приходом Трампа в Белый дом Кремль надеялся на радикальные перемены в американо-российских отношениях, на отмену санкций и на признание аннексии Крыма и даже на отказ от Североатлантического альянса, который Дональд Трамп счел "устаревшим". Однако сопротивление со стороны Конгресса и окружения Трампа, вмешательство России в избирательную кампанию и скандал вокруг отставки Майкла Флинна, бывшего советника по национальной безопасности, умерили американские обещания. На данный момент российские надежды получили "холодный душ". Не только никакая "сделка" еще не была предложена Владимиру Путину, но, наоборот, Майк Пенс предупредил, что Россия будет считаться "ответственной" за свои действия на Украине и что Вашингтон не признает аннексию Крыма", - сообщает Лассер.

"Что касается сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, то он пообещал, что 2017 год станет в конгрессе США "годом пинков под зад для России".

"Новые американские лидеры начинают воспроизводить негативные установки предыдущей администрации", - посетовал Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Нескрываемое разочарование ощущалось и в поведении Сергея Лаврова, чья речь была непривычно заурядной и короткой. Немного вдохновился глава путинской дипломатии лишь тогда, когда он заявил о наступлении "постзападоцентричного миропорядка" и обвинил НАТО в том, что альянс "остается институтом холодной войны", символом "господства элитного клуба над всем миром", - говорится в статье.

"В целом, Москва уяснила основную идею: в недрах новой американской администрации Дональд Трамп, похоже, единственный, кто желает настоящего сближения с путинской Россией, советники и министры президента настроены куда более скептически", - утверждает Лассер.

"Попытки советников Трампа исправить дипломатические потери, вызванные неуместными твитами нового американского президента, не стали действительно успешными. Но, как сказал один неназванный французский дипломат, "если в Мюнхене все показалось настолько запутанным, то это еще и потому, что там не присутствовали те два человека, которые принимают решение в последней инстанции и по российской внешней политике, и по американской дипломатии, и по будущему НАТО, - Путин и Трамп", - подытоживает Лассер.