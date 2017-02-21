Трудности американо-российской разрядки

"С Трампом, который не признает вмешательств в защиту прав человека, Россия добьется отношений взаимного уважения. Но о распаде НАТО не может быть и речи", - пишет обозреватель Рено Жирар в Le Figaro.

53-я международная конференция по безопасности в Мюнхене (17-19 февраля 2017 года) ответила на вопрос, который был у всех на устах: каково будущее российско-американских отношений?

"Сегодня рассеялись иллюзии, возникшие после неожиданного результата выборов 45-го президента США. Они состояли в почти мгновенном построении стратегической американо-российской биполярности - на том основании, что Дональд Трамп выразил восхищение Владимиром Путиным и Путин ответил ему тем же, - считает автор статьи. - Согласно пожеланиям американского президента, Вашингтон будет изучать пути улучшения отношений с Москвой. Однако это будет осуществляться на основе традиционной реальной политики двумя людьми - компетентными, патриотичными, вдумчивыми и опытными - которых Трамп назначил с этой целью: это госсекретарь Тиллерсон и министр обороны Мэттис".

"Чего хочет Россия? Ее министр иностранных дел ясно это выразил в Мюнхене. Она хочет "конца мирового либерального порядка", задуманного "элитой стран Запада" с притязаниями на господство, который будет заменен "мировым демократическим и справедливым порядком", говорится в статье.

Москва хотела бы также ликвидации НАТО, охарактеризованного Лавровым как "пережиток холодной войны". Она призывает к "отношениям прагматизма и взаимного уважения" с Вашингтоном, передает автор статьи.

"С новой американской администрацией, которая не признает вмешательств в защиту прав человека, Россия добьется желанных для себя отношений взаимного уважения, но о распаде НАТО не может быть и речи, - прогнозирует Жирар. - В Мюнхене вице-президент Пенс снова подтвердил приверженность Вашингтона Североатлантическому альянсу, хотя и потребовал увеличения финансового вклада со стороны европейских союзников, на что сразу же было дано согласие".

Далее автор интерпретирует высказывания российской и американской стороны на конференции в Мюнхене и делает выводы: Америка никогда не согласится с российским вмешательством на украинской территории, в Донбассе, но готова сотрудничать с Москвой для стабилизации стран Леванта. Американцы, главным врагом которых является "Исламское государство" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), считают, что ради его разрушения они заинтересованы вступить в союз с русскими на Ближнем Востоке.

"Ситуация очень далека от "большой сделки", о которой размечтались отдельные политики и в Москве, и в Вашингтоне сразу после избрания Трампа. Идея состояла в том, что Москва в обмен на снятие западных санкций, связанных с ее вмешательством на Украине, откажется от своего альянса с Тегераном и Пекином. Какая наивность! - комментирует Жирар. - Никогда Запад не согласится с нарушением территориальной неприкосновенности Украины в Донбассе. Если после какого-нибудь политического решения Киева российские солдаты оттуда уйдут, Запад мог бы "забыть" только об аннексии Крыма, население которого в подавляющем большинстве ощущает себя российским".

"Что касается Кремля, то он никогда не поступится своим стратегическим долгосрочным партнерством с Ираном и Китаем ради прекрасных глаз американского президента, избранного на четыре года", - уверен автор.

"Перед лицом нарастающей мощи Китая Запад, конечно, нуждается в выковывании оси с Москвой. Но дипломатические перемены такого масштаба осуществляются лишь после терпеливой политики "мелких шажков" по сближению. Геополитика - это не недвижимость: она почти не знает "сделок" за один вечер", - подытоживает Жирар.