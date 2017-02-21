Санкции против России контрпродуктивны

По мнению Жюльена Бюффе, доктора исторических наук Национального института восточных языков и культур (INALCO), эксперта по российской истории и культуре, санкции подталкивают Россию к Китаю и Индии, которые создают финансовую платформу в Евразии, играя против интересов Европы. Пора вернуться к "сердечному согласию" (entente cordiale) между Европой и Россией. Статья опубликована во французской газете Le Monde.

"Конфронтация вокруг Украины и Крыма не соответствует логике холодной войны, которая противопоставляет Запад и Россию. Она свидетельствует о перерождении соперничества между региональными зонами Евросоюза и Евразии, в зависимости от контактов с Россией, в экономическую и полувоенную борьбу. Ее жестокость в значительной степени пропорциональна взаимной зависимости между этими зонами", - считает эксперт.

"Заявления представителей Запада о возвращении Крыма Украине с тем, чтобы отменить экономические санкции, звучат довольно странно", - полагает автор.

"Согласно опросу общественного мнения, проведенному в октябре 2016 года социологической группой Rating Group Ukraine, только 5% украинцев считают возвращение Крыма приоритетной задачей, - говорится в статье. - Не являясь приоритетом для Украины, но являясь провокацией для России, подобное условие способно сделать еще более уязвимыми Минские соглашения и отягчить экономическую войну, от которой страдают ЕС и Россия, а также раздробить Украину, уже и так являющуюся государством-банкротом".

"Несмотря на широкое осуждение ООН аннексии Крыма, Россия не сгибается. Причина этого кроется в том, что ее партнеры отказываются от давления на нее. Расчет Москвы на построение тройки Россия-Индия-Китай, посредством экономической интеграции и военного сотрудничества, оказался, следовательно, довольно верным", - передает автор.

"Демонстрация того, что инструменты западной финансовой системы могут быть применены в экономической войне против России, привела к оживлению интереса к многополярной валютной системе, основанной на продвижении China International System Payment, альтернативной системы международных банковских переводов SWIFT. Здесь отказ от доллара в пользу юаня призван дополнить доктрину Примакова о многополярности", - комментирует Бюффе.

"Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в 2016 году о работе по координации систем российских платежных карт ("Мир") и национальной платежной системы Китая (UnionPay). Однако ускорение российской приверженности идее использовать Китай в качестве финансовой платформы в Евразии обосновывается необходимостью защитить себя от внешних угроз вместо того, чтобы представляться в качестве моста между европейской и евразийской цивилизацией", - заявляет эксперт.

"В этом смысле долгосрочные санкции против России породят новые международные реалии, на которые влияние европейских стран и США будет уже незначительным. Таким образом, санкции становятся контрпродуктивными и должны уступить место восстановлению доверия. "Сердечное согласие" между Россией и Европой, которое сочетало бы в себе принципы доктрины Примакова с ценностями ЕС, вполне возможно: необходимо построить демократический мир на основе равноправия и взаимной пользы", - подытоживает Бюффе.