21 февраля 2017 г. Дэвид Леонхардт | The New York Times Российские мотивы Трампа "Ключ к разгадке истории о Трампе и России лежит в мотивах" президента США, считает колумнист американского издания The New York Times Дэвид Леонхардт. "Я, - пишет автор, - насчитал пять возможных объяснений любви Трампа к России, и они не являются взаимоисключающими". Первое объяснение было предоставлено самим Трампом, говорится в статье. "Он говорит, что снижение напряженности с Россией будет выгодно для США, что является разумной позицией, - аргументирует журналист. - Она не так уж отличается от позиции Джона Керри, который был госсекретарем в президентство Барака Обамы". Как напоминает автор, "Керри считал участие России, ключевого союзника президента Башара аль-Асада в сирийской гражданской войне, необходимым для того, чтобы положить конец бойне Асада". Следующие три объяснения носят конспирологический характер, говорится в статье. "Второе объяснение - это сговор на почве бизнеса, - пишет автор. - Так как многие американские банки отказывались одалживать деньги погрязшим в долгах компаниям Трампа, ему пришлось искать в другом месте, например, в России". По мнению колумниста, лучшим объяснением того, что Трамп не обнародовал свою налоговую декларацию, может быть предположение о том, что у него есть "бизнес-связи с Россией, которые он желает скрыть". "Третье объяснение - это политический сговор, который является предметом следствия", - продолжает автор. Если выяснится, что "хакерская атака правительства Путина в пользу Трампа" была скоординирована с членами его предвыборного штаба, "это и вправду будет худшим скандалом, чем Уотергейт", считает журналист. "Четвертое объяснение - самое шаткое, а именно речь идет об идее, содержащейся в досье, составленном частными следователями, о том, что у России есть компрометирующий Трампа материал, ?- продолжает Леонхардт. - Если не появится конкретных свидетельств, я вам советую проигнорировать эту теорию". "Последний возможный мотив - идеологический союз - в каком-то роде самый тревожный, - говорится в статье. - Путин - не только лидер, "очень хорошо контролирующий ситуацию в своей стране", как с воодушевлением заметил Трамп; Путин также "торгует" национализмом "белых", вдохновленным христианской верой, который рисует ислам и "глобальные "элиты" как врагов". Автор цитирует Майкла Макфола, бывшего посла США в РФ, по словам которого, инаугурационная речь Трампа "была созвучна тому, что я много раз слышал от российских националистов". "Стивен Бэннон, который утвердился как самый влиятельный советник Белого дома, явно верит в идеологические союзы, и сам Трамп, кажется, к ним открыт", - подытоживает журналист. По словам автора, не нужно думать, что мы знаем всю историю отношений Трампа с Россией. "Но, основываясь на том, что нам уже известно, она представляет шокирующую опасность для американских интересов", - считает колумнист. "Республиканское большинство в Сенате и ФБР должны продолжать свое расследование без дружелюбной почтительности, которую они до сих пор проявляли по отношению к Трампу, - пишет Леонхардт в заключение. - Иначе добиваться обнародования истины придется патриотичным информаторам и журналистам". Источник: The New York Times