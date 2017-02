21 февраля 2017 г. Мэтью Розенберг | The New York Times Российские чиновники противоречат Трампу в вопросе о контактах "В течение нескольких месяцев президент Трамп и его помощники настаивали на том, что они не находились в контакте с российскими чиновниками во время президентской кампании; Трамп повторил это и на прошлой неделе", - пишет корреспондент The New York Times Мэтью Розенберг. "Я не имею ничего общего с Россией, - сказал он журналистам в четверг. - Насколько мне известно, никто из тех, с кем я имею дело, этим не занимается". Эти опровержения противоречат заявлениям российских чиновников, которые как минимум дважды признавали контакты с помощниками Трампа перед выборами, отмечает автор статьи. Противоречия начались через два дня после выборов 8 ноября, когда Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России, заявил, что его правительство поддерживало контакты с членами "непосредственного окружения" Трампа во время предвыборной кампании, напоминает Розенберг. Позднее российский посол в Вашингтоне Сергей Кисляк заявил The Washington Post, что он часто общался в ходе кампании с Майклом Флинном. Кроме того, The New York Times и другие издания сообщили на прошлой неделе, что советники в предвыборном штабе Трампа и другие его сторонники в прошлом году неоднократно общались с сотрудниками российской разведки. Белый дом яростно опровергал эти сообщения, в которых приводились ссылки на анонимных нынешних и бывших государственных чиновников США, отмечает автор. "При обычных обстоятельствах мало кого в Вашингтоне задели бы заявления Рябкова и Кисляка. Для иностранных правительств обычное дело пытаться наладить контакты с кандидатами в президенты США, и многие иностранные дипломаты считают, что в их обязанности входит знакомиться с людьми, которые вскоре могут начать играть решающую роль в поддержании союзов или восстановлении испорченных отношений", - пишет издание. Автор статьи отмечает, что обычно самые тесные контакты у предвыборных штабов устанавливаются с чиновниками стран-союзниц. В контактах с потенциальными противниками, такими как Россия, тоже нет ничего необычного, но они имеют более сложную природу. Издание приводит слова Майкла Макфола, находившегося в ходе предвыборной кампании Обамы 2008 года в России и контактировавшего с местными должностными лицами. Макфол подчеркивает, что советники Обамы отказывались обсуждать политику будущего президента до его официального вступления в должность. Источник: The New York Times