21 февраля 2017 г. Роджер Коэн | The New York Times Русификация Америки Мюнхенская конференция по безопасности, которая состоялась на прошлой неделе, отличалась от предыдущих, полагает обозреватель The New York Times Роджер Коэн. Например, министр иностранных дел Франции стал защищать НАТО от американского президента. "Бесконтрольные заявления Трампа выбивают из колеи весь мир", - сказал автору республиканец, губернатор Огайо Джон Кейсик. Автор комментирует: "Это слишком мягко сказано. Доктрина Трампа - это хаос". Вице-президент США Майк Пенс выступил на Мюнхенской конференции, но не стал отвечать на вопросы аудитории. "Если бы разрешалось задавать вопросы, его могли бы спросить: "Господин Пенс, вы защищаете НАТО, но ваш начальник называет его устаревшим. Кому верить?" А ответ наверняка был бы таков: "Эта администрация говорит все что угодно и всему противоречит. Советую вам привыкать к этому - и выкладывать деньги", - пишет автор. Но, на взгляд Коэна, привыкнуть к Трампу нелегко, и европейцы в ужасе отшатываются. "Меня больше всего смутило, что я засомневался, кто больше заслуживает доверия - Пенс или глава МИД РФ Лавров. Русификация Америки при Трампе идет стремительно. На берегах Потомака укоренились путинский авторитаризм в духе "настоящего мачо", презрение к прессе и насмешки над правдой", - замечает Коэн. "Россия работает на лжи, как на топливе. Она - центр альтернативных фактов (ну, знаете ли, на Украине нет российских войск). Но что будет, когда "русской болезнью" заразятся США?" - размышляет автор. По его мнению, речь Пенса в Мюнхене не была наглой ложью, но демонстрировала пренебрежительную оценку интеллекта аудитории ("мол, при Трампе ничего не изменилось, ха-ха"). "Лавров по сравнению с ним высказался прямо. Он возвестил о появлении "постзападного миропорядка", - пишет автор. "Интересно, что это обозначает: возможно, мир лжи, репрессий, абсурда и насилия. Он идет в наступление, а Америка не предлагает ничего, кроме бессвязности. Что нужно для противодействия этому дрейфу? Для начала - нормальная работа Госдепартамента США", - говорится в статье. "Сегодня у Америки нет внешней политики. Она лавирует между пустопорожними подтверждениями старых уз партнерства (из уст Пенса) и бессистемным антимусульманским ("что творится в Швеции") синдромом и направленным против свободы торговли, агрессивным (в духе "а я что буду с этого иметь") торгашеством Трампа", - считает автор. "Евросоюз должен вмешаться, чтобы не возник моральный вакуум, - четко отстаивать ценности, которые должны быть для Запада основополагающими: правду, факты, разум, науку, толерантность, свободу, демократию и верховенство закона. Пока неясно, кем будет в этой битве администрация Трампа - другом или противником", - говорится в статье. Источник: The New York Times