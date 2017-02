21 февраля 2017 г. Збигнев Бжезинский и Пол Вассерман | The New York Times Почему миру необходима "доктрина Трампа" "Мировой порядок разбалансирован", - пишут в статье для The New York Times Збигнев Бжезинский (в прошлом советник президента Картера по национальной безопасности, ныне член попечительского совета Center for Strategic and International Studies) и Пол Вассерман (научный сотрудник центра). Но, на их взгляд, президент Трамп пока не сформулировал существенных заявлений на сей счет, и мир вынужден довольствоваться высказываниями его команды - порой безответственными, нескоординированными или невежественными. Бжезинский и Вассерман рекомендуют Трампу выступить с речью, в которой он изложит свою концепцию и заверит, что Америка возглавит усилия по выстраиванию более стабильного мира. "Возможно, мы не согласны с президентом Трампом в том, что касается его конкретных повседневных решений, но мы призываем его признать, что идеальное долгосрочное решение - это совместные усилия трех держав, имеющих военное превосходство (США, Китая и России), в поддержку глобальной стабильности", - пишут Бжезинский и Вассерман. По мнению авторов, если Америка и Китай придут к стратегической договоренности, это может создать основы для более долговечной тройственной договоренности, так как Россия испугается ущерба ее интересам. "Америка также должна осознавать риск, что Китай и Россия образуют стратегический альянс. Поэтому США должны остерегаться попыток обращаться с Китаем как с подчиненным: такие попытки почти гарантировали бы сближение Китая с Россией", - говорится в статье. Чтобы решить проблему Северной Кореи, авторы советуют крепить сотрудничество между соседями этой страны, "в том числе Китаем, Японией (и потенциально Россией), а также США". "Если США намерены улучшить отношения с Россией, они должны настоять, чтобы обе стороны вновь признали обязательство соблюдать закон - стержень международного порядка. Внешние приметы улучшения отношений не должны быть завесой, за которой скрываются обман, маневрирование или насилие в отношении слабых соседей. Желание президента Трампа наладить конструктивное взаимодействие с Россией - вполне здравое, но необходимы рамки допустимого поведения, которых сейчас, к сожалению, не существует", - говорится в статье. Авторы приветствуют тот факт, что администрация Трампа подтвердила обязательства США по защите Японии и Южной Кореи. "Но в качестве стержневого элемента НАТО Америка также должна быть готова защищать Западную и Центральную Европу", - говорится в статье. "США должны четко разъяснить России, что любая военная вылазка в Европу, в том числе применение тактики "зеленых человечков", которая наблюдалась в начале конфликта на Восточной Украине, повлечет за собой карательную блокаду доступа России на Запад по морю - блокаду, которая коснется почти двух третей всего объема российской морской торговли", - рекомендуют Бжезинский и Вассерман. Очень важно, чтобы Америка и мир услышали из уст Трампа его концепцию. "Остро необходима "доктрина Трампа" - хоть какая-то доктрина", - заключают авторы. Источник: The New York Times