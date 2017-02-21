Глава "Альтернативы для Германии" встретилась с Жириновским

Встреча в Москве с российским политиком Владимиром Жириновским может принести лидеру немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри немало проблем на родине, говорится в материале Der Spiegel.

Информация, которую Петри передала через своего пресс-секретаря немецким СМИ, звучит довольно безобидно: "Делегация АдГ по приглашению правительства Москвы провела переговоры о сотрудничестве с ландтагами федеральных земель Германии. После переговоров Петри встретилась со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, его заместителем Петром Толстым и другими депутатами Госдумы". Но при этом, замечают журналисты, Петри умолчала, что в тот же день беседовала с право-популистским политиком Жириновским. Информация об этом содержится в заявлении Госдумы РФ.

Последний постоянно обращает на себя внимание крайне радикальными заявлениями: в прошлом он выступал за возвращение в России монархии и требовал сбросить ядерные бомбы на Вашингтон. В апреле 2016 года он присутствовал на торжественном открытии трехметрового бронзового памятника самому себе. Немецкая газета Bild даже окрестила его "российским Гитлером", передают авторы статьи.

В результате "встреча Петри с Жириновским может стать поводом для критики Петри внутри АдГ", считает Der Spiegel. В особенности на фоне того, что "недавно Петри проголосовала за исключение из партии главы тюрингского филиала Бьерна Хеке". Однопартийцы могут обвинить Петри в том, что "она дистанцируется от такого политика с правыми взглядами, как Хеке, но одновременно встречается в радикалом Жириновским".

Решение об исключение Хеке, как напоминает издание, было мотивировано высказыванием политика, сделанным еще 17 января в Дрездене: выступая перед своими сторонниками, он сказал по поводу мемориала жертвам Холокоста в Берлине, что "немцы являются единственным народом на планете, который установил памятник своему позору в столице страны".