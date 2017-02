21 февраля 2017 г. Дебора Хайнс | The Times Военнослужащих предупредили о секс-ловушках "Сотни британских военнослужащих подвергнутся атакам России, после того как они будут дислоцированы в Эстонию в ближайшие недели, предупредил глава разведки этого балтийского государства. Цель - дискредитировать миссию НАТО по укреплению восточного фланга союзников", - пишет Дебора Хайнс в британской газете The Times. Как заявил в интервью изданию Микк Марран, глава Департамента информации Эстонии (внешняя разведка. - Прим. ред.), спецслужба ожидает, что "противоположная сторона организует секс-ловушки, спровоцированные драки в пабах (с целью выставить британских военнослужащих хулиганами) и подрывные усилия по взлому аккаунтов в социальных сетях, чтобы найти информацию для шантажа". Многонациональные батальоны, которые будут распределены в трех странах Балтии и в Польше со следующего месяца, призваны "удержать Россию от вторжения на территорию НАТО в стиле Крыма", говорится в статье. По словам Маррана, размещение в этом регионе 4 тыс. военнослужащих НАТО (мелочь по сравнению с российскими силами, сосредоточенными у западных границ России) "предоставит Москве заманчивый шанс создать ложное впечатление западной агрессии путем распространения фейковых новостей в прокремлевских СМИ". "Речь идет о 800 молодых британских солдатах, - пояснил глава эстонской спецслужбы. - Эти люди будут передвигаться между своими базами и городами. Возможно, они будут заглядывать в пабы. Мы не можем исключить потасовки, которые буду спровоцированы "командой соперника", как мы это называем в Эстонии. Или, к примеру, секс-ловушки и тому подобное". "В ход могут пойти кибершпионаж, кампании по дезинформации или, например, шантаж при помощи украденных данных", - рассказал Марран в беседе с газетой. У России в этом плане "большой набор инструментов", убежден он. Источник: The Times