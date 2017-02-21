"На Украине кредиты возвращают только трусы"

Украина страдает не только от конфликта на востоке страны. Гораздо менее заметно тикает другая "бомба замедленного действия": каждый второй кредит в стране просрочен, сообщает постоянный автор Die Welt Эдуард Штайнер и добавляет: "Из всех причин, по которым ситуация складывается подобным образом, одна представляет наибольшую опасность".

Практически в последний момент банковский сектор Украины избежал опасной эскалации. "По-видимому, банковской отрасли стоит благодарить за это президента Петра Порошенко и Центробанк", - пишет автор. Речь идет о национализации "Приватбанка", крупнейшего финансового института в стране, клиентами которого являются 20 млн человек - практически половина жителей Украины.

"Если бы клиентов "Приватбанка" охватила паника и банк обанкротился, это означало был крах всей финансовой системы", - поясняет Штайнер.

"С тех пор воцарилось спокойствие, однако, по оценкам участников рынка, кризис может разразиться в любую минуту. По сравнению с еврозоной банковский сектор Украины находится в плачевном состоянии. Несмотря на то, что Нацбанк в самом свежем отчете указывает на незначительный рост, количество просроченных кредитов показывает другую картину", - считает автор.

Нацбанк Украины в отчете указывает, что в настоящее время невозвращенными являются 30,5% выданных кредитов, но, по оценкам отраслевых экспертов, в действительности таковых 50%.

Проблема заключается и в том, что некоторые частные банки с украинским капиталом не намерены признавать истинный размах просроченных кредитов. При этом государственные финансовые институты, продолжает Штайнер, доля которых на рынке снова превышает 50%, "готовы признать катастрофический баланс". По оценкам Нацбанка, доля проблемных кредитов у них составляет 45% - без учета "Приватбанка".

Нацбанк, который уже подвергался критике за вялую политику, под давлением иностранных инвесторов увеличил свою активность и обязал участников банковского сектора оценивать кредитные риски. "Похоже, скоро на поверхность всплывет реальная ситуация в банковской сфере", - считает автор статьи.

"Отрасль находится в глубокой рецессии, в которую страна погрузилась с 2014 года. За два года ВВП обрушился более чем на 16%, увлекая за собой и национальную валюту - гривну. И виной тому не только конфликт с Россией, парализовавший промышленный восток страны, но и олигархическая структура экономики. И, конечно, коррупция", - подчеркивает обозреватель.

Критическое состояние экономики находит свое отражение и в международных рейтингах: так, в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (Doing Business) Украина занимает 80-е место из 190. В рейтинге коррупции Transparency International, который оценивает 176 стран, Украина находится на 131-м месте, "тем самым плетясь бок о бок с Россией в хвосте у Европы", замечает Штайнер.

Коррупция, признают эксперты, является ключевой проблемой банковской сферы. "Надзорные инстанции слишком долго ничего не предпринимали в отношении проблемных банков, позволяя их собственникам уводить капиталы. Обеспечить своевременное обслуживание кредитов трудно, поскольку заемщикам выгоднее затягивать судебные тяжбы по взысканию денег, чем возвращать кредиты по существующим ставкам. Как говорят на Украине, "кредиты возвращают только трусы", передает журналист.

Развитие ситуации с "Приватбанком" имело и политические причины, продолжает Штайнер. Один из его собственников, олигарх Игорь Коломойский, который в ходе эскалации российско-украинского конфликта был губернатором региона на востоке страны, вступил с вербальный конфликт с шефом Кремля Путиным, в связи с чем получил поддержку из Киева, говорится в статье.

Ситуация с банковским сектором на Украине подвергалась критике и со стороны ЕС, замечает автор. По мнению европейцев, одна из основных причин, почему борьба с коррупцией зашла в тупик, - олигархическая структура экономики. "Правда, наблюдаются и позитивные сигналы. Экономика начала медленно расти", - говорится в статье.

Стране понадобятся существенные реформы на этапе перехода от российского к европейскому рынку. На сегодняшний день баланс пока отрицательный, зато инфляция в прошлом году снизилась с невероятных 43% (2015 год) до 12,4%. По оценкам рыночных аналитиков, в 2017 году она может опуститься ниже 10%.

Как пишет Штайнер, это несколько стабилизировало ситуацию с выдачей кредитов. Выплаты по новым кредитам составляют теперь не 24%, а "всего" 16%. Стабилизация наблюдается и в отношении банковских вкладов.