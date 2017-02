21 февраля 2017 г. Адам Тэйлор | The Washington Post Только не спрашивайте, почему основатель движения за независимость Калифорнии живет в России "Луис Маринелли поставил перед собой задачу, достойную Дон Кихота: помочь Калифорнии отделиться от США и стать независимой страной", - пишет Адам Тэйлор, журналист The Washington Post. Движение Yes California, которым руководит Маринелли, пытается собрать 585 тыс. подписей, необходимых для вынесения вопроса об отделении на голосование в 2018 году. "На волне и без того напряженных отношений Калифорнии с президентом Трампом эта кампания в последние месяцы получила широкое освещение в СМИ и масштабную поддержку", - отмечает автор. Однако, отмечает издание, "у 30-летнего президента Yes California есть одна досадная проблема: люди продолжают спрашивать его, почему он живет в России". "То, что я преподаю английский в Екатеринбурге, не означает, что существует какой-то российский заговор или поддержка нашей кампании", - сказал Маринелли с очевидным раздражением, отвечая на вопрос о его решении жить в России из своей квартиры в Екатеринбурге во время беседы по видеочату в начале февраля. "То, что я обучался на курсах русского языка в Санкт-Петербургском государственном университете в 2007-м или 2008-м, не означает, что я знаю Владимира Путина, который окончил Университет в 1975 году", - добавил американец. Как объяснил Маринелли, "он периодически жил в России между 2007 и 2011 годами, и в это время познакомился с будущей женой, российской гражданкой". Пара поселилась в Сан-Диего, но у супруги американца начались проблемы с иммиграционной службой США, после того как у нее истекла виза. Покинув Америку, она рисковала получить отказ на въезд в страну на ближайшие 10 лет, пояснил Маринелли. В августе прошлого года у пары появился обнадеживающий вариант, дающий женщине - которая не могла покинуть США до получения законного статуса на проживание в стране - шанс вернуться домой. "Маринелли нашел квартиру в Екатеринбурге и работу учителем английского на семестр, что дало ему возможность получить визу, - говорится в статье. - Однако потом, по его словам, "с иммиграционным вопросом что-то не сложилось" и его жена не смогла выехать". "В итоге, Маринелли пришлось поехать в Россию, а его жена-россиянка застряла в Сан-Диего, как он сам рассказал", - говорится в статье. "Это странная ситуация", но такой сценарий правдоподобен", - считает автор. "А вот связи Маринелли с Александром Ионовым, возможно, дают больше пищи для теорий заговора", - продолжает журналист. "Ионов - основатель "Антиглобалисткого движения России", группы, поддерживающей различные сепаратистские движения по всему миру, - пишет Тэйлор. - В прошлом сентябре он организовал при финансовой поддержке Кремля мероприятие для западных сепаратистов, на котором присутствовали Маринелли и другие представители движения Yes California". Автор статьи связался с Ионовым по электронной почте, и тот заявил, что "российское правительство оплатило 30% расходов на организацию мероприятия", но "из этих денег американские группы, включая Yes California, ничего не получили". Маринелии тоже отрицает, что его участие в мероприятии свидетельствует о связях с российским правительством. Как отметила в комментарии изданию по электронной почте Фиона Хилл, эксперт по России в Брукингском институте (Вашингтон), "исторические связи России с Калифорнией делают ситуацию еще более интригующей". "У России было крупное поселение в Калифорнии в начале XIX века, и приближенные к Кремлю круги выказали интерес к продвижению этого факта", - пояснила Хилл. Она сослалась на интересы "прокремлевского олигарха" Виктора Вексельберга в Форт-Россе, бывшем российском поселении в сегодняшнем округе Сонома. Маринелли признался, что проголосовал за Трампа, - по его словам, это было "тактическое решение". "Нам нужны были вещи для продвижения нашей миссии, и я думаю, что Дональд Трамп - ежедневная реклама в ее пользу", - заявил инициатор отделения Калифорнии. Источник: The Washington Post