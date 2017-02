21 февраля 2017 г. Майкл Ротфелд, Крейг Кармин | The Wall Street Journal Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт вновь оказался в центре внимания "Политтехнолог Пол Манафорт исчез из центра внимания летом прошлого года, уйдя в отставку с поста руководителя предвыборного штаба в августе после того, как его связь с пророссийскими олигархами вызвала скандал", - пишут корреспонденты The Wall Street Journal Майкл Ротфелд и Крейг Кармин. "Через несколько дней Манафорт вновь, частным образом, начал консультировать Трампа по взаимодействию с вашингтонским истеблишментом и по другим вопросам, и в последние месяцы выразил заинтересованность в потенциальном деловом сотрудничестве с крупным спонсором и организатором сбора средств в предвыборный фонд Трампа, как сообщают осведомленные источники", - говорится в статье. "Сейчас связи, которые заставили Манафорта уйти из предвыборного штаба, вновь создают для него проблемы, ведь он находится в центре расследований на высшем уровне предполагаемых связей между Москвой и людьми в окружении президента Трампа", - пишет газета. "Комитет Сената по разведке расследует возможные тайные соглашения между Россией и людьми, связанными с Трампом, заявили высокопоставленные сенаторы. Деятельность Манафорта и других расследуется из-за их связей с заинтересованными лицами из России, сообщили WSJ осведомленные лица. Связи с России оказались в фокусе внимания с момента ухода в отставку на прошлой неделе советника по национальной безопасности Майка Флинна из-за обсуждения им в декабре американских санкций с российским послом, что он изначально отрицал",- говорится в статье. После ухода из предвыборного штаба Манафорт сообщил своим помощникам, что он заинтересован в сделках прямого частного инвестирования со своим давним другом, богатым сторонником Трампа Томасом Дж. Барраком-младшим, по данным осведомленных источников. Как заявил Манафорт, он больше не заинтересован в лоббировании или в политическом консультировании за рубежом, чем он занимался в прошлом. Баррак, организатор церемонии инаугурации Трампа, отказался комментировать эту информацию, сообщает издание. "Манафорт и Баррак дружат не одно десятилетие. Именно Баррак, крупный спонсор Трампа, предложил Манафорту вступить в предвыборный штаб, чтобы помочь ему подготовиться к съезду Республиканской партии", - отмечает издание. После ухода Манафорта его бывший заместитель на Украине, Рик Гейтс, продолжил сотрудничать с Барраком в сфере политики, поддерживая Трампа. Источник: The Wall Street Journal