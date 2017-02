21 февраля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Гамбит Путина в Черногории "Появляется все больше свидетельств в пользу того, что Москва попыталась организовать переворот в Черногории прошлой осенью, чтобы не дать крошечному балканскому государству вступить в НАТО, - говорится в редакционной статье The Wall Street Journal. По словам издания, "участие России в заговоре наводит на мысль, что теперь Кремль готов проникнуть вглубь Европы, чтобы повлиять на результаты выборов в выгодном Путину направлении". Прокурор Черногории Миливойе Катнич рассказал журналистам в воскресенье вечером о том, что "российские государственные учреждения были вовлечены ключевым образом" в попытку переворота. "В предполагаемом перевороте, - говорится в статье, - участвовало около двух дюжин россиян, сербов и граждан Черногории, которые планировали убить Мило Джукановича - на тот момент премьер-министра [страны] - и привести к власти антинатовскую коалицию в день выборов, 16 октября". "В ноябре Черногория идентифицировала двух граждан России, Эдуарда Широкова и Владимира Попова, как предполагаемых организаторов заговора, - пишет газета. - Однако Катнич теперь пришел к выводу о том, что "Широков" - это кодовое имя, которое использовал Эдуард Шишмаков, бывший российский дипломат". По словам специального прокурора, Шишмаков проинструктировал одного из будущих путчистов, который теперь сотрудничает со следствием, "работать прежде всего с целью предотвращения вступления Черногории в НАТО". Как сообщает издание, "заявление Катнича было сделано одновременно с публикацией статьи в The Sunday Times, где утверждалось, что высокопоставленные чиновники в правительстве Великобритании также пришли к выводу, что заговор поддерживался Москвой". По мнению газеты, "администрация Трампа поступила бы мудро, поддержав кандидатуру Черногории на вступление в НАТО, чтобы, по крайней мере, дать понять, что Вашингтон не будет мириться с таким наглым вмешательством в западную политику". Источник: The Wall Street Journal