Туризм в Вене: постепенное возвращение русских

Число туристов из России в Австрии снова начинает расти. В Вене наметился рост количества размещений. Тем не менее, венские отельеры недовольны, замечает Die Presse.

В ноябре этого года отмечается самое большое количество размещений в австрийской столице по сравнению с таким же показателем предыдущих лет: 1,134 млн раз гости Австрии останавливались на ночь в Вене (подсчет ведется не по количеству туристов, а по количеству броней). Это на 5,4% больше по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщает столичное ведомство по туризму. Важным, по мнению автора статьи, является тот факт, что "выросло количество гостей из России - на 18% по сравнению с предыдущим годом".

"После того, как поток российских туристов два с половиной года назад иссяк на фоне кризиса на Украине, антироссийских санкций и стремительного падения курса рубля, нынешние показатели указывают на постепенное возвращение платежеспособных (и из-за этого любимых) туристов из России. На долю русских в ноябре пришлось 32 тыс. забронированных номеров".

По словам представителя столичной туристической отрасли Вальтера Штрассера, тенденцией это называть еще рано, однако "рост в октябре и ноябре позволяет делать обнадеживающие выводы".

Вместе с тем, причин для ликования у отельеров не так и много, констатирует автор публикации.

Несмотря на рост количества размещений, доходы отельеров по сравнению с предыдущим годом сократились на 0,8%. По мнению Мартина Станица из Союза работников гостиничной сферы Австрии (ÖHV), это может быть связано, прежде всего, с тем, что некоторые отели снизили цены на номера. Спрос на размещение по выгодной цене велик. "Гости все меньше ориентируются на категорию отеля, выбирая номер, вписывающийся в бюджет поездки". В этой связи, поясняет издание, рост количества размещений в целом не является причиной для радости. К снижению доходов отелей привело и повышение налога на добавленную стоимость за проживание и увеличение зарплат в отрасли.