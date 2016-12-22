Конец конца холодной войны

"25 лет назад СССР прекратил свое существование и холодная война закончилась, - пишет в статье для Foreign Policy журналистка Юлия Йоффе. - Москва проиграла, Вашингтон победил".

"25 лет назад казалось, что западная концепция управления - демократия, свободные рынки, права человека - показала себя как лучший, самый стабильный и высоконравственный способ госуправления", - пишет автор. Было решено применить эту концепцию в новой России.

Однопартийная система уступила место парламентской, появилась свободная пресса. Гарвардские эксперты помогали осуществить болезненное преобразование командной экономики в рыночную. "Западные бизнесмены нахлынули в страну, чтобы сорвать куш, но заодно привезли с собой новые, вроде бы усовершенствованные способы ведения бизнеса", - говорится в статье. Западная продукция наводнила российский рынок.

"Одновременно Россия стремительно превратилась из ядерной сверхдержавы в захолустную в плане культуры и геополитики страну", - пишет Йоффе. Это стало мучительным унижением даже для самых ярых российских критиков Кремля.

Некоторые консервативные российские мыслители считали, что переход России к демократии - это что-то вроде поражения.

Но в декабре 2016-го "Путин определенно победил в затяжном окончании холодной войны. Он сумел успешно пересмотреть положения длительного и хаотичного постсоветского переходного периода и завершить его, перевернув с ног на голову условия бескровного поражения СССР. Черту под 25 годами морального превосходства Запада подвело заключение ЦРУ, что кибервойска Путина пытались протолкнуть Трампа в президенты США", - пишет автор.

По мнению Йоффе, операция проводилась даже не ради Трампа, а дабы доказать: Россия достаточно сильна, чтобы влиять на ход важнейших выборов в важнейшей стране мира.

"После нескольких десятилетий, в течение которых Запад навязывал России свою политико-экономическую модель, Путин не только остановил ее продвижение, но и обратил его вспять", - говорится в статье. Йоффе приводит примеры: "Великобритания покидает ЕС после того, как Фарадж, "гамельнский крысолов Брекзита", заявлял, что неизменно восхищается Путиным; Франция готовится выбрать пророссийского президента, а канцлер Меркель еле держится на своем посту под натиском российских киберармий".

Но главная победа - в том, что Путин, по выражению автора, "полностью русифицировал" президентские выборы в США. По мнению Йоффе, дело даже не в хакерских атаках, а в "изобилии "российскообразных" конспирологических теорий, подложных новостей, абсурда и в беспрерывном, стратегическом потоке компромата".

Путин протягивает руку традиционным союзникам США, пытаясь убедить их, что в новом мировом порядке существует не одна сверхдержава. "Теперь имеется одна сверхдержава, которая не решается выступать в этой роли, и другая - старая и хромая - которая не боится поступать решительно даже огромной ценой для себя", - заключает автор.