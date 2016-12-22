Убийце российского посла "заткнули рот"?

21 декабря на российском сайте Sputnik появилось сообщение, что "Фронт Ан-Нусра" (запрещенный в РФ. - Прим. ред.) взял на себя ответственность за убийство российского посла Андрея Карлова, напоминает обозреватель турецкой Hurriyet Daily News Мурат Эткин. Вскоре был сделан вывод, что это заявление "Ан-Нусры" - фальшивка.

По словам автора, когда еще не сложилось мнение, что заявление подложное, некий "высокопоставленный источник в сфере безопасности", пожелавший остаться анонимным, сказал ему, что "Фронт Ан-Нусра" "всегда объявляет о своей ответственности на своем сайте Minaret ul-Beydha, а не в таких нерегулярных письмах, как это".

Источник также сказал, что террористические организации вроде "Аль-Каиды" или "Исламского государства Ирака и Леванта" (запрещены в РФ. - Прим. ред.) стремятся "к уничтожению максимально возможного числа людей". "В данном случае единственной мишенью убийцы был российский посол. Расстреляв почти все пули в обойме пистолета, убийца попросил посетителей выставки уйти, заявив, что у него "нет к ним претензий". Это нетипично для метода салафитов-джихадистов", - подчеркнул источник.

Ранее другой источник сказал Эткину, что после изучения видеозаписей сделал вывод: на фотовыставке, вероятно, находился некто, выполнявший роль инструктора и/или "контролера" нападения.

"До определенного момента убийца стоял за спиной посла, как любой другой полицейский-телохранитель, - продолжал источник, пожелавший остаться анонимным. - В определенный момент он сразу зашевелился, как бы "включившись", начал выкрикивать лозунги и выстрелил в посла сзади. Большую часть пуль он выпустил, когда жертва уже лежала на полу; а удостоверившись в смерти посла, убийца не попытался немедленно сбежать. Казалось, он получил от инструктора заверения, что с ним ничего не случится".

Эткин рассуждает: если - как заявили Путин и Эрдоган - убийство посла было провокацией, то, возможно, его цель - поднять на новый уровень волну терроризма в Турции.

Турецкие спецслужбы полагают: "с вероятностью в 95%" убийца посла Мевлют Мерт Алтынташ был завербован сторонниками проповедника-исламиста Гюлена для работы в полиции, а позднее получил указания притвориться сторонником другой исламистской организации.

"Спецслужбы также расследуют версию, что убийце мог "заткнуть рот" некий спецназовец, вошедший в выставочный зал после убийства посла", - пишет автор. Он приводит цитату, не называя источника: "Киллер рассчитывал, что после ареста его спасут, возможно, путем имитации побега. Но есть вероятность, что его убил другой член той же тайной организации, который был среди спецназовцев".