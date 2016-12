22 декабря 2016 г. Эндрю Банкомб | Independent Стало известно, что Барак Обама разговаривал с российским президентом Путиным о выборах в США По сообщению NBC New, Обама впервые поговорил с Путиным о взломе электронной почты Национального комитета Демократической партии США на саммите "большой двадцатки" в Китае, сообщает Эндрю Банкомб в The Independent. Не желая усугублять ситуацию, Обама в мягких выражениях предупредил Путина о последствиях, к которым приведет российское вмешательство, если оно не прекратится. "Однако, когда взломы продолжились, Обама воспользовался созданной во время холодной войны коммуникационной системой, чтобы выразить свое неудовольствие", - говорится в статье. "Международное право, в том числе законы о вооруженных конфликтах, применимо к действиям в киберпространстве, - говорится в сообщении Обамы, переданном по так называемому "красному телефону" 31 октября. - Мы поступим с Россией в соответствии с этими стандартами". "Джеймс Коллинз, бывший посол США в России, а ныне научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказал The Independent, что сам факт прямого обращения Обамы к Путину с требованием "прекратить это" подчеркивает серьезность проблемы, - передает автор. - По его мнению, отношения между двумя странами, вероятно, сегодня хуже, чем когда бы то ни было со времен холодной войны: они вовлечены в серию действий "око за око". "Думаю, что идея о вмешательстве России в избирательный процесс, каким бы оно ни оказалось, задела очень чувствительную струну в умах американцев", - сказал Коллинз. Банкобм сообщает, что "красный телефон", созданный для использования в критических ситуациях, вроде теракта 11 сентября, никогда не был собственно телефоном. 50 лет назад он представлял собой телетайп, затем сменился факсом и, наконец, электронной почтой. Коммуникационная линия соединяет российский и американский центры по уменьшению ядерной опасности. Источник: Independent