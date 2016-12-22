Нечистая игра Москвы с талибами в Афганистане

"Перед лицом угрозы распространения "Исламского государства" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) на Центральную Азию интересы России совпадают с интересами талибов", - утверждает журналистка Le Figaro Эстер Жан.

"Замир Кабулов - человек с биографией: агент КГБ в Кабуле, переведенный на новую должность в области дипломатии, специальный представитель Владимира Путина к западу от линии Дюранда (между Афганистаном и Пакистаном. - Прим. ред.), является завсегдатаем большого афганского базара, - говорится в статье. - Перед лицом угрозы расширения ИГИЛ на Центральную Азию "интересы талибов совпадают с нашими", признался бывший мастер шпионажа в декабре 2015 года российскому агентству "Интерфакс". "Хотим мы или нет, они представляют собой политическую силу", - повторил он турецкому агентству "Анадолу" 15 ноября".

"С тех пор за противобомбовыми оградительными сооружениями, уродующими афганскую столицу, заволновались: до чего дойдет поддержка вооруженной оппозиции со стороны Москвы? Возможно ли, что российское правительство, которое милостиво предоставило афганским властям 10 тыс. автоматов Калашникова и миллионы боеприпасов в феврале прошлого года, снабжает также и повстанцев? Многие так считают, но мало кто способен это доказать", - передает автор.

"Мы знаем, что русские и иранцы предоставили оружие и тактические советы талибам, которые боролись против "Исламского государства" в январе 2016 года в Ачине, в провинции Нангархар. У некоторых были снайперские винтовки Драгунова, которые трудно достать", - признает Али Мохамед Али, бывший член Совета безопасности Афганистана. Кроме того, есть подозрения, что Москва и Тегеран осуществляли поставки некоторым командирам повстанцев района Кундуз во время взятия города в октябре 2015 года. "Действительно, противотанковые гранаты перевозились транзитом из Таджикистана (где находится 201-я российская моторизованная дивизия), - отмечает эксперт. - Были ли они переправлены контрабандистами, перепроданы на черном рынке или тайно доставлены с согласия Душанбе и, в широком смысле, - Москвы? Трудно сказать".

На самом деле все виды оружия свободно циркулируют по Афганистану, говорится в статье. По словам одного бывшего моджахеда из Кабула, "во время российской оккупации поставка ЦРУ ракет "Стингер" моджахедам изменила ход войны. Если русские, в свою очередь, предоставят зенитные ракеты талибам, все может измениться. По моим сведениям, четыре ракетных комплекса им уже дали, и два из них были опробованы".

Другой источник, близкий к восстанию, также упоминает об "испытаниях" управляемых ракет класса "земля - воздух" в Пактии и в Кандагаре. Но талибы имеют обыкновение распускать ложные слухи. Разумеется, они всеми силами стараются достать зенитные ракеты и наверняка настойчиво просили Москву посодействовать, однако маловероятно, что они уже сейчас располагают какими-то ракетами, говорится в статье. "Нет больше полетов авиакомпаний Emirates и TurkishAirlines, ни один вертолет не взлетает в этой стране. Это красная линия", - иронизирует один европейский ответственный руководитель, работающий в Кабуле. "Русские ведут двойную игру, но они не пойдут на такой риск", - дополняет один офицер афганской разведки.

"Озабоченная укреплением влияния на своих рубежах в Центральной Азии, готовая критиковать результаты - и вправду посредственные - действий НАТО в Афганистане и убежденная в том, что ИГИЛ является творением США, предназначенным для того, чтобы в конце концов ее дестабилизировать, Россия умеет маневрировать, - считает автор статьи. - Власти признают, что обмениваются информацией с талибами, которые сражаются против "Исламского государства", но Замир Кабулов уверяет: "Наши контакты нацелены на обеспечение безопасности дипломатических миссий и российских граждан. Кроме того, таким способом мы уговариваем талибов положить конец войне".

"Трехсторонняя встреча в Москве по Афганистану, где соберутся российские, пакистанские и китайские официальные лица, намечена на декабрь. Это подогревает интерес к домыслам о выстраивании новой оси в ожидании вступления в должность нового американского президента", - передает Жан.