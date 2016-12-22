Во Франции запах русских денег витает над президентскими выборами

"Газета Canard enchaîné уверяет, что американские разведслужбы обеспокоены новым российским банковским кредитом, полученным "Национальным фронтом". А конференции с участием Франсуа Фийона в России между 2012 и 2016 годом усиливают нападки со стороны его противников", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Российские деньги питают французскую президентскую кампанию? После утверждений в среду газеты Canard enchaîné, согласно которым "Национальный фронт" собирается заключить договор о кредите в 30 млн евро от российского банка, подобные подозрения уже получили новый импульс", - говорится в статье.

"Сатирический еженедельник публикует отрывок памятки американского парламентария Майка Тернера, вероятно, финансирование "Национального фронта" будет тщательно изучено американскими спецслужбами. Эта информация, которую президент "Национального фронта" Марин Ле Пен официально не опровергла, дополняет давние разоблачения о финансовых связях между французской крайне правой партией и российскими финансовыми учреждениями", - считает Верли.

"Кредит в 9 млн евро был предоставлен "Национальному фронту" в сентябре 2014 года First Czech Russian Bank, этим банком владеет Роман Попов, он финансирует торговлю углеводородами и предположительно связан с Геннадием Тимченко, миллиардером и создателем международной энергетической группы Gunvor, проживающим в Женеве. Этот кредит уже широко обсуждался в прессе", - передает Le Temps.

"Идентичность банка, способного предоставить новый кредит, не была установлена. Кандидатка, хорошо начавшая свою кампанию, согласно опросам, для того, чтобы быть представленной во втором туре на президентских выборах 23 апреля и 7 мая 2017 года, Марин Ле Пен обосновала ссуду 2014 года отказом французских банков предоставить кредитную линию, необходимую для ее партии, и пообещала "полнейшую прозрачность" своего будущего бюджета в ходе избирательной кампании", - отмечает автор.

"Что касается Марин Ле Пен и "Национального фронта", эти разоблачения российского финансирования лишь подтверждают уже известную репутацию кандидатки в отношении Владимира Путина и сегодняшней российской власти, политическую близость с которой она не скрывает", - продолжает автор.

"Между 2013 и 2015 годом хозяйка "Национального фронта" совершила три поездки в Россию, одну в мае 2015 года, в ходе которой она была принята председателем Госдумы, нижней палаты российского парламента. Самую спорную свою поездку в Москву она совершила в июне 2014 года, после аннексии Крыма Россией, произошедшей в марте того же года. Она не раз говорила, что если она получит доступ в Елисейский дворец, то готова будет признать присоединение Крыма к России", - сообщает автор.

"В то же время еще одному кандидату предъявляется обвинение в его связях с Россией, которые он часто поддерживает своими геополитическими тезисами: это Франсуа Фийон, победитель праймериз от правых сил. Противники депутата от Парижа расспрашивают его о конференциях с его участием, проходивших в России с 2012 по 2016 год, а также о предположительных гонорарах, которые он мог там получить", - пишет Верли.

"Команда его избирательной кампании, внутри которой российский вопрос курирует бывший министр Жан де Буашю, не раз повторяет опровержения, уверяя, что большинство этих выступлений не носили коммерческого характера и укладывались в рамки его политической деятельности. Кандидат от правых сил на президентских выборах также был приглашен в Женеву 29 апреля этого года на форум по России, организованный во дворце Коппе по инициативе почетного консула России в Лозанне Фредерика Паулсена", - передает Верли.