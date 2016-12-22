]]> ]]>
Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
22 декабря 2016 г.
 PDA WAP
22 декабря 2016 г.

Редакция | Libération

США обеспокоены возможным финансированием Марин Ле Пен со стороны России

"После Трампа теперь Ле Пен? Вашингтон, который недавно обвинил Россию в содействии победе Дональда Трампа в его приходе в Белым дом, убежден, что Владимир Путин предпочтет снова провести этот маневр во Франции, заставляя избрать Марин Ле Пен", - отмечает редакция Libération.

Газета Canard enchaîné в среду раскрыла, как американская разведка обеспокоена кредитом в 30 млн долларов (28,7 млн евро), предоставленным Россией "Национальному фронту" для кампании кандидатки Марин Ле Пен на президентских выборах 2017 года. Письмо, составленное одним американским парламентарием, содержит рекомендации о том, что нужно отправить шпионов на российскую землю, чтобы провести расследование на эту тему, а именно собрать "дополнительные подробности по этой широкой кампании, предназначенной для ведения информационной войны против США и других стран, интересы которых противоречат интересам России", пишет Canard enchaîné.

Эти 30 млн долларов должны послужить в качестве оплаты кампании Марин Ле Пен, пишет Canard enchaîné, в то время как государство устанавливает "потолок" предвыборных расходов на уровне 22,5 млн евро для кандидата, прошедшего во второй тур. Американский парламентарий также пишет следующее: "В случае победы Марин Ле Пен признает Крым составной частью российской территории". О чем она уже объявила несколько месяцев назад. Еженедельник задал вопросы по этому поводу казначею партии "Национальный фронт" Валлерану де Сен-Жюсту, который ответил: "У нас нет никаких особых проблем. Мы не дадим никаких дополнительных подробностей". Сама Марин Ле Пен еще никак не отреагировала, несмотря на требования со стороны различных партий, в частности, Социалистической партии, сообщает редакция.

Источник: Libération


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире

Партнер Рамблера
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2016 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               