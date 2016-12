22 декабря 2016 г. Редакция | The New York Times Расследуйте русские взломы правильно "В следующем месяце в должность вступит избранный президент Дональд Трамп, преследуемый вопросом, сыграл ли тайный заговор российского правительства решающую роль в его избрании, - указывает редакция The New York Times. - Хотя решительного ответа мы, вероятно, не получим, американские избиратели заслуживают узнать как можно больше подробностей о российской роли в этой кампании, чтобы лучше защитить политический процесс от аналогичного вмешательства в будущем". "Чтобы надлежащим образом решить эту проблему, потребуется двухпартийное расследование в Конгрессе, возглавляемое людьми, у которых есть полномочия и намерение добраться до правды, какой бы неприятной она ни была для новой администрации и Республиканской партии, - говорится в статье. - (...) Специальный двухпартийный комитет с правом выпуска судебных повесток может расследовать русский взлом исчерпывающе и бесстрастно, следя за тем, чтобы защищать свои заключения от обвинений в партийности". "Это не может стать партийной проблемой, - говорится в обращении сенаторов Маккейна, Грэма и Шумера. - Ставки слишком высоки для нашей страны". "Если команда Трампа действительно не вступала в сговор с российским правительством, в интересах избранного президента - поддержать республиканцев Конгресса, добивающихся независимого, исчерпывающего расследования. Любая другая позиция навела бы на мысль, что ему есть что скрывать - или просто нет дела до правдивости американских выборов", - указывают журналисты. Источник: The New York Times