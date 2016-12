22 декабря 2016 г. Иван Крастев | The New York Times Холодная война не вернулась. Не надо мыслить так, как будто это случилось "Будучи болгарином, я могу сказать, что освещение выборов в маленьких европейских странах международными СМИ напоминает чтение профессором литературы шпионского романа на каникулах. Ему приятно отвлечься, но он быстро забывает персонажей и не придает большого значения, если сюжет спутается, - пишет председатель Центра либеральных стратегий (София), научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена) Иван Крастев в The New York Times. - Как правило, это не проблема - но может стать проблемой в следующем году". "В 2017 году состоятся выборы не только в Германии, Франции и Нидерландах, но и снова в Болгарии. Это станет моментом истины для Европы, - полагает Крастев. - Социальные сети наполняются фальшивыми новостями и теориями заговоров, а крупные СМИ одержимы вмешательством Кремля в электоральную политику западных демократий. Рука Кремля стала универсальным объяснением всего, что происходит на периферии Европы - да, кажется, и везде. Поэтому крайне важно, чтобы люди все поняли правильно. Но это будет непросто". "Споры о предполагаемом вмешательстве Кремля в президентские выборы в США возродили мировоззрение, характерное для холодной войны. Политические результаты, которые получают маленькие страны, объясняются перетягиванием каната между Россией и Западом. Но с этим подходом связаны три крупные проблемы", - указывает политолог. "Во-первых, он, скорее, путает, чем проясняет ситуацию. (...) Во-вторых, возвращение к сюжетам холодной войны стало фактором, способствующим растущему международному влиянию России. Нынешняя одержимость Запада Путиным - основа новоприобретенной мягкой силы российского президента", - говорится в статье. "Наконец, в глобализированном мире зарубежное вмешательство в выборы неизбежно, - продолжает автор. - Рядовые граждане - не только правительства - взламывают электронные почтовые ящики, распространяют фальшивые новости и теории заговоров и пытаются разрушить репутацию зарубежных лидеров". "Поэтому, если мы не хотим, чтобы 2017 год стал таким, каким был 1917-й в истории России, со стороны СМИ было бы мудро воздержаться от крупных, континентального масштаба сюжетов, которые объясняют всё, и вместо этого поискать детали, объясняющие хотя бы что-то. В конце концов, даже в эпоху международных СМИ политика остается локальной", - резюмирует автор. Источник: The New York Times