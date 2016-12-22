Смертельный концентрат для ванн

В последнее время потребление спиртосодержащих жидкостей, в том числе косметических и парфюмерных, "достигло в России масштабов эпидемии", пишет Иво Мийнсен на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung о недавнем массовом отравлении концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске. Погибли 62 человека, еще 45 находятся в реанимации. Большая часть пострадавших - алкоголики со стажем. Тем не менее, согласно оценкам, из всего "количества крепкого алкоголя, что пьют россияне, на долю эрзац-алкоголя приходится пятая часть".

Власти быстро отреагировали на катастрофу: было арестовано 12 человек, в ходе обысков изъяты десятки тонн спиртосодержащих жидкостей. А в среду в Иркутск для координации следствия прибыл глава российского Следственного Комитета Александр Бастрыкин, что является "неопровержимым признаком приоритета, который правительство отдает вопросу".

Нынешняя эпидемия - а в прошлом году от отравления алкоголем умерли 14 тыс. человек - "стала апогеем российской алкогольной беды, причем как раз в то время, когда борьба с алкоголизмом начинает давать плоды", подчеркивает автор. За последние пять лет российским властям удалось снизить потребление чистого алкоголя с 18 до 12,8 литров в год на человека. Также снизилось на 15% число алкогольных отравлений - до 30%. Причины этого кроются, с одной стороны, в повышении минимальной цены на водку, а с другой - в ограничениях по продаже. К примеру, была запрещена продажа алкоголя в киосках и по вечерам.

"Но в то же время эта политика породила еще один эффект - существенный рост потребления спиртосодержащей косметики, - продолжает автор. - Из-за дороговизны водки социально незащищенные хронические алкоголики вынуждены переходить на более дешевый суррогат". Например, значительно более крепкий "Боярышник" стоит в два раза дешевле водочной бутылки.

В свою очередь, рост бедности в ходе экономического кризиса привел к значительному повышению спроса: продажи спиртосодержащих жидкостей выросли в период с 2014 по 2015 год с 9 до 38 млн литров. В случае с этим видом алкоголя налогообложение значительно ниже, также меньше проверок. Тем не менее, все попытки ввести запрет или ограничения на продажу не дали никакого результата, хотя они могли бы предотвратить иркутскую катастрофу.

"Между тем давление общества в этом вопросе растет потому, что существуют прямые доказательства того, что производители спиртосодержащей продукции сознательно нацелены на продажу эрзац-алкоголя алкоголикам", - добавляет Мийнсен. Так, по информации газеты Moscow Times, производитель "Боярышника" давал соответствующие указания на своем веб-сайте. Больше всего споров вызвали автоматы по продаже, которые, согласно рекомендациям, необходимо ставить в бедных районах. "Совсем нет необходимости ставить автоматы на видном месте. Покупатели и без этого найдут их за несколько дней", - говорится в циничной инструкции.