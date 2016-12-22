Главный подозреваемый в совершении теракта в Берлине уже находился под надзором властей

Немецкая полиция ищет главного подозреваемого в совершении теракта на рождественском рынке в Берлине - уроженца Туниса Аниса Амри 1992 года рождения, сообщает Der Spiegel. Удостоверение беженца на право пребывания в Германии было найдено под водительским сидением грузовика, въехавшего в толпу людей. За помощь в поимке мигранта Ведомство уголовной полиции Германии установило премию в размере до 100 тыс. евро.

Амри, пишут корреспонденты, приехал в Германию в июле 2015 года и некоторое время уже находился под колпаком спецслужб. В документе о скрытом наблюдении за мигрантом от 5 февраля 2016 года говорится, что Амри "возможно, имеет связь с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.), а весной Амри классифицировали как "лицо, представляющее потенциальную опасность для общественной безопасности", - иными словами, он мог совершить теракт в любой момент.

"Персона Амри знакома различным спецслужбам Германии из-за его контактов с радикальными исламистами", - сказал министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Йегер. Амри контактировал с известным исламистским проповедником Ахмадом Абдулазисом Абдуллой А., также известным как Абу Валаа. Последнего подозревают в создании организации, которая вербовала сторонников ИГИЛ в период с января по июль 2015 года, говорится в статье.

Также Амри, по данным следствия, имеет отношение к дортмундской мечети Бобана С., который, как заключила немецкая прокуратура, подчинялся Абу Валаа и занимался идеологической подготовкой исламистов.

Более того, Земельное ведомство полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия "инициировало в Генпрокуратуре Германии следствие против Амри по подозрению в подготовке преступления против государства". Следствие было начато 14 марта 2016 года на основании информации о том, что Амри предположительно "собирается совершить кражу для получения денег на покупку автоматического оружия - возможно, для совершения теракта вместе с сообщниками", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В июне 2016 года Амри было отказано в предоставлении статуса беженца, а 30 июля он был задержан в ходе обычной проверки документов в автобусе в городе Фридрихсхафен. Полицейские установили, что мигрант подлежал депортации, и после решения суда города Равенсбург Арми начали готовить к депортации. Его поместили в СИЗО, но спустя двое суток отпустили. По словам Йегера, депортация не произошла из-за того, что Тунис не предоставлял для Амри документы, заменяющие паспорт.