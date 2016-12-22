Убийство российского посла: четыре версии случившегося в Анкаре

Немецкий журнал Stern приводит четыре самые популярные версии убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре. При этом издание обращает внимание на одну явную тенденцию: каждая из сторон говорит то, что ей выгодно больше всего.

Так, первой версией считается "провокация Вашингтона". Спустя всего несколько часов после убийства дипломата в Кремле заявили, что "убийство выгодно тем, кто хочет вбить клин между РФ и Турцией". Никаких имен, как отмечает издание, названо не было, но это и не нужно, ибо "как Вашингтон считает Москву источником всех бед на земле, так и Москва обвиняет Вашингтон в том же". "Убийство Андрея Карлова выгодно тем кругам в Вашингтоне, которые не заинтересованы в сотрудничестве с Москвой в деле разрешения сирийского кризиса", - заявил газете "Комсомольская правда" политолог-американист Виктор Олевич. Такого же мнения, как говорится в материале, придерживаются председатель Комитета Госдумы по внешней политике Алексей Пушков и "глашатай" Кремля Владимир Жириновский. По словам Жириновского, убийство посла было "попыткой сорвать предстоящий визит турецкого президента Реджепа Эрдогана в Москву", запланированный на начало января.

Следующая версия - о "длинной руке" проповедника Фетхуллаха Гюлена. Турецкий президент обвиняет проживающего в США имама в подготовке путча 15 июля. С тех пор турецкие власти жестоко расправляются с приверженцами Гюлена и другими предполагаемыми противниками правительства. Только по официальным данным с момента путча в Турции под стражей оказались 40 тысяч человек, а еще десятки тысяч были уволены из государственных учреждений. Согласно сообщениям в СМИ, убийца посла был также уволен в ходе "чисток" по подозрению в поддержке Гюлена. Последний, как подчеркивает издание, стал идеальным "козлом отпущения" для Эрдогана, так как дает ему отличный повод для "чисток" в госаппарате.

Третья версия предполагает причастность к убийству "сирийских повстанцев, мстивших за Алеппо", тем более что убийца посла во время стрельбы кричал: "Не забывайте Алеппо! Не забывайте Сирию!" Как напоминает Stern, всего за несколько дней до гибели Карлова Алеппо был взят под контроль сирийскими правительственными войсками, которые получают поддержку от России. В сирийской войне Россия и Турция поддерживают различные стороны, но в последнее время они сильно сблизились в этом вопросе, что "может не нравиться сирийским повстанцам, которых поддерживает Анкара".

Последняя версия - о "заговоре саудитов". По мнению многих экспертов, в качестве еще одного "закулисного организатора не стоит забывать о Саудовской Аравии". В частности, Эр-Рияд давно подозревают в поддержке террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ. - Прим. ред.) и других исламистских организаций вроде "Аль-Каиды". Мир в Сирии не отвечает интересам Саудовской Аравии. "Я почти уверен, что за убийством стояли саудиты, - заявил Life президент Института Ближнего Востока, стран Азии и Африки Евгений Сатановский. - Это месть за Алеппо". По его мнению, за убийством стоит заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман, так как взятие Алеппо сократило его шансы занять трон. "Удар по послу - это первое, что они могут сделать", - добавляет Сатановский.