22 декабря 2016 г. Дэвид Кроссленд, Фиона Хамильтон, Том Кингтон | The Times За подозреваемым в массовом убийстве в Берлине наблюдали несколько месяцев "Мигрант из Туниса, который находился в списке подозреваемых в терроризме и которому угрожала депортация из Германии, стал самым разыскиваемым человеком Европы вчера вечером", - сообщает The Times. "Берлинская полиция признала, что бюрократическая волокита позволила Анису Амри оставаться в стране до тех пор, пока он, предположительно, не убил 12 человек и не нанес травмы еще 48 на рождественском базаре в Берлине", - говорится в статье. У тунисца, как считается, были связи с сетью исламистов в Германии, в том числе с "лидером" ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. - Прим. ред.) в стране. Против него вели расследование немецкие власти по подозрению в "подготовке серьезного преступления, ставящего под угрозу национальную безопасность", сообщает издание. В интервью The Times отец Амри, находящийся в тунисском Кайруане, заявил, что его сын был склонным к насилию, принимавшим наркотики подростком. Он отсидел в тюрьме в Италии четыре года за поджог центра приема мигрантов перед тем, как прибыть в феврале в Германию. Были изданы указы о его экстрадиции, но итальянское и немецкое правительства не могли его депортировать до тех пор, пока Тунис не подтвердил его личность и не выдал ему паспорт, который был, наконец, выпущен вчера", - говорится в статье. Немецкие власти обвиняют в некомпетентности, пишет газета. Сотрудники полиции не сразу нашли в грузовике документы, удостоверяющие личность Амри, также выяснилось, что немецкая прокуратура вела против него расследование с 14 марта. Ей поступило уведомление разведслужб о том, что он планировал вооруженное ограбление с целью заполучить деньги для покупки автоматов, "возможно, для последующего совершения теракта с соучастниками, которых он еще должен был завербовать". За Амри велось наблюдение, и его звонки прослушивались, но эти меры не дали улик, которые бы подтвердили обвинения, как заявили в прокуратуре. В результате "не было оснований для продления приказа о мерах по наблюдению". Они были прекращены в сентябре. Источник: The Times