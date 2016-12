22 декабря 2016 г. Эдвард Лукас | The Times Мы должны противостоять гангстерскому государству Путина "Более двадцати лет британский истеблишмент отмахивался от предупреждений об угрозе со стороны России. Людей, вроде меня и моих друзей в Эстонии, Латвии, Литве и других странах, игнорировали как застрявших в прошлом параноиков. Россию было принято считать не более чем помехой, но ни в коем случае не угрозой. Мало кто в Уайтхолле и других европейских столицах теперь утверждает то же самое", - отмечает Эдвард Лукас в The Times. "Россия перевооружилась - настолько, что нам пришлось бы потрудиться, чтобы защитить своих союзников на передовой линии НАТО в случае вооруженного нападения. Кремль также освоил новые военные искусства: пропаганду, кибератаки, экономическое давление и адресное использование взяток, - говорится в статье. - (...) Цель России - не секрет. Она хочет перевернуть европейскую оборонную систему, основанную на многосторонних правилах, так как считает ее лицемерной и несправедливой. Вместо нее [Москва] хочет попасть в мир двусторонних сделок - по энергетике, безопасности, обороне, - в котором Россия как большая страна получит преимущество". "Ее стратегия проста - разделяй и властвуй. Вознаграждай некоторые страны - сегодня Венгрию Виктора Орбана, в следующем году, возможно, Францию Франсуа Фийона - за сговорчивость. И наоборот, Россия будет наказывать других - пока Грузию и Украину, вскоре, возможно, Эстонию или Польшу - за то, что осмелились сопротивляться", - указывает автор. "Нам надо начать использовать свои сильные стороны. Самая большая из них - финансовая. Мы не в состоянии помешать российским клептократам воровать миллиарды у своего же народа, но можем затруднить для них отмывание своих денег через нашу банковскую систему", - полагает Лукас. По его мнению, для этого правительству Терезы Мэй необходимо принять проходящую сейчас через парламент поправку к законопроекту о криминальных финансах, названную в честь Сергея Магнитского. Она позволит замораживать находящиеся в Великобритании активы лиц, имеющих отношение к нарушению прав человека. "Такого рода меры бьют путинский режим по больному. Притеснители крымских татар и украинских пленных могли бы задуматься о своем поведении, если бы знали, что рискуют личными финансами", - говорится в статье. "В более широком смысле нам надо объединить различные элементы правительства и общества, затронутые российской угрозой. В частности, когда в киберпреступлениях замешана Россия, они - предмет работы не только органов уголовного правосудия. Совершающие их люди могут работать в интересах кремлевских спецслужб", - полагает журналист. "Нам нужны четкие механизмы обмена информацией о вмешательстве России в наши общества и принятия совместных мер против этой угрозы. Это не невозможно. Наши союзники в странах на передовой линии НАТО видят российскую угрозу гораздо яснее нас и опережают нас в противостоянии ей. Нам надо попытаться к ним прислушаться", - резюмирует Лукас. Источник: The Times