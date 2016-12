22 декабря 2016 г. Стюарт Фрезер | The Times Как пытаются предотвратить повторение "дела Шараповой" в теннисе "Примерно в это время в прошлом году на электронный адрес Марии Шараповой пришли письма, предупреждавшие ее о том, что мельдоний - препарат, который она принимала 10 лет, чтобы избежать проблем с сердцем, - добавлен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российская чемпионка, пятикратная обладательница Кубка Большого шлема, не обратила внимания и поплатилась за это", - пишет The Times. Автор статьи Стюарт Фрезер называет последовавшие события "крупнейшим допинговым скандалом в истории этого вида спорта". "Программа по борьбе с допингом Международной федерации тенниса (ITF) после "дела Шараповой" была подвергнута тщательной проверке. Существенным фактором в уменьшении срока ее отстранения с двух лет до 15 месяцев со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) стал тот аргумент, что не было предпринято достаточно усилий для уведомления спортсменки об изменении статуса мельдония", - говорится в статье. "Очевидно, что это до сих пор терзает Стюарта Миллера, который руководит антидопинговой программой в теннисе в качестве исполнительного директора отделения ITF по науке и технике", - пишет корреспондент. "Мы смотрели, что мы можем улучшить, - признает Миллер. - В плане рассылки уведомлений мы разработали новые отдельные изменения в списке запрещенных препаратов, особые уведомления, которые направляются непосредственно спортсменам, в не присоединяются к другим сообщениям. К тому же мы сделали список запрещенных препаратов и его изменения в 2017 году еще заметнее на нашем сайте. Третье, что мы сделали, - разработали приложение, которое можно загрузить себе на телефон". "В то время как уровень проверки во время соревнований вызывает вопросы, в теннисе была предпринята серьезная попытка увеличить проверки вне соревнований. Для спортсменов становится все более приемлемым то, что звонки в шесть утра от проверяющих хотя и неудобны, но являются неотделимой частью их профессии. В 2012 году только 10% проверок проводилось во внесоревновательный период - по словам Миллера, в 2015 году это 49%", - говорится в статье. Рафаэль Надаль и Серена Уильямс оказались среди спортсменов, чьи разрешения на использование запрещенных препаратов в лечебных целях (TUE) были опубликованы российскими хакерами в этом году. Миллер допускает очень ограниченную выдачу TUE только для конкретной медицинской ситуации. "Впрочем, как и в других видах спорта, существуют опасения, что этим могут пользоваться не по назначению", - пишет Фрезер. Тем временем старая максима о том, что принимающие допинг всегда опережают проверяющих, до сих пор звучит правдоподобно. "Люди, которые твердо намерены обманывать, по-прежнему будут твердо намерены обманывать, используем ли мы все средства или нет, и будут искать другие способы опередить проверяющих, - признает Миллер. - История показала, что это верно в различных видах спорта и в течение долгого времени. Не сомневаюсь, что это все еще продолжается". Источник: The Times