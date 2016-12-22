25 лет спустя: семь ударных волн от распада Советского Союза

"В этот рождественский день 25 лет назад СССР прекратил существование", - пишет Ким Хьелмгаард в издании USA Today.

"Советский Союз распался, слава богу, без гражданской войны, - сказал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. - Однако великие империи всегда рушатся с грохотом. Этот процесс не закончен. Пройдет немало лет, прежде чем весь ущерб будет устранен".

Безусловно, политические системы, экономика, культура и военные союзы бывших союзных республик претерпели различные преобразования, которые где-то продолжаются, а где-то остановились или были обращены вспять. "Теперь советская эпоха стала чем-то вроде фантомной боли", - добавил Ройзман.

Люди, которые помнят жизнь при СССР, испытывают смешанные чувства по поводу того, были ли это старые добрые времена или плохие прежние времена, отмечает автор.

64-летний житель Казани Александр Андреев, нефтяник на пенсии, вспоминает конец советской эпохи как время хронической нехватки продовольствия.

"Сейчас мы можем купить все в разумных пределах. Машины разных марок. Мы можем путешествовать. Мы не хотим назад", - говорит его жена.

Однако Андреев немного ностальгирует. Хотя коммунизм - не та политическая система, которая вызывает у него восхищение, в Советском Союзе существовало "настоящее единство" народов разных республик. "В этом смысле (российский президент Владимир) Путин был прав, - считает Андреев. - Худшее, что с нами произошло, - это распад СССР".

Автор статьи выделяет семь явлений постсоветской эпохи.

1. Растет разрыв в уровне благосостояния.

"После 74 лет авторитарного коммунистического правления, когда предполагалось, что все равны, Россия является страной с одним из самых высоких уровней неравенства, по данным доклада Credit Suisse о благосостоянии в мире за 2016 год: 75% ее достояния контролирует 1% богатейших граждан", - говорится в статье.

2. Болезненные перемены.

"Проблемой был не распад Советского Союза, - считает экс-посол США в России Майкл Макфол: - проблемой была экономическая разруха. Она привела к депрессии в экономике, которая была гораздо суровее, чем то, что пережили США в 1930-е".

3. Прибалтика смотрит на Запад.

4. Сателлиты отстраняются от России.

5. Репрессии в странах бывшего СССР продолжаются.

6. Российская демократия увядает.

"Путин считает, что государство легитимно, потому что это государство", -отмечает Алекс Климент, специалист по России из агентства по оценке политического риска Eurasia Group.

7. Россия сближается с Трампом.

Автор напоминает о хакерских атаках, в которых США обвиняют Россию, и о предстоящем расследовании по этому вопросу. "Каким бы ни был исход этого расследования, Россия и Трамп, кажется, находятся на пути к дружбе и международному сотрудничеству, что было немыслимо после того, как Россия заняла Крым в 2014 году", - говорится в статье.