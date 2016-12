22 декабря 2016 г. Джен Шербин | The Washington Times Рождественское пожелание для России "На Рождество исполнится 25 лет с того дня, когда СССР тихо и мирно распался, что фактически положило конец холодной войне", - пишет обозреватель The Washington Times Джен Шербин. "Михаил Горбачев ушел в отставку с поста президента СССР, и 15 республик разошлись своей дорогой. Такой поборот событий удивил даже Горбачева, который намеревался лишь модернизировать, а не разрушить свою страну", - говорится в статье. "С тех пор несколько бывших советских республик действительно провели реформы и обновились", - отмечает журналистка. Но, полагает она, в советский период никто не мог бы предсказать внутренние и трансграничные конфликты в бывших советских республиках, а особенно то, что Россия и Украина приблизят мир к новой холодной войне. "Многие люди в России и на Украине не держат зла на своих соседей и бывших братьев. Они часто говорят, что ими "манипулируют" с помощью "информационной войны", - говорится в статье. Украинская студентка Наталья Иваненко отметила: "По-моему, у правительств должно хватить мудрости и ответственности на то, чтобы ставить общественные интересы мира выше своих собственных и попытаться прийти к взаимоприемлемому консенсусу". По мнению автора, в подобном духе рассуждал Горбачев. В интервью ТАСС он сказал, что за сохранение СССР пришлось бы заплатить слишком высокую цену. Автор комментирует: "Ах, если бы холодная война, которая сегодня назревает, могла бы раствориться так же мирно, как СССР на Рождество в 1991 году. У Горбачева хватило мудрости, чтобы поставить благоденствие своего народа выше, чем свое. Дорогой Санта, пожалуйста, даруй нам такую мудрость в это Рождество". Источник: The Washington Times