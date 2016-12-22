Министр внутренних дел Баварии: "От многих беженцев исходит опасность"

После теракта в Берлине министр внутренних дел Баварии снова призвал к созданию транзитных зон для беженцев, пишет Die Welt.

В интервью Passauer Neuen Presse Йоахим Херрманн (ХСС) заявил, что перед въездом в страны ЕС личность каждого беженца должна быть детально проверена - с целью минимизации рисков. "Тех, кто уже пересек границу, необходимо проверять повторно, если есть сомнения в надежности установления личности". Бавария, подчеркнул министр, уже ужесточила пограничный контроль.

"Многие из тех, кто к нам приезжает, представляют угрозу безопасности. Мы должны ее минимизировать и детально устанавливать личность тех, кто запрашивает статус беженца. Недопустимо, чтобы подозреваемый имел несколько имен, мест и дат рождения. Это недопустимо для правового государства", - заявил Херрманн.

Кроме того, уверен министр, следует тщательно проверять информацию относительно возраста прибывающих. Точное медицинское обследование должно стать правилом. Датчане в ходе проверки вызывавших сомнения случаев выяснили, что 70% заявивших, что они несовершеннолетние, на деле оказались старше 18 лет, передает издание слова министра.