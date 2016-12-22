Идеология, основанная на передвижных декорациях

Русские ностальгируют по империи - опираясь на идеологию, в которой, кроме прочего, присутствуют элементы из советского прошлого, пишет московский корреспондент Die Zeit Алисе Бота.

"В России эпитет "имперский" вызывает невероятно положительные ассоциации с некой эксклюзивностью", - замечает автор. По мнению российского социолога Эмиля Пейна, понятие "империя" было реабилитировано.

"25 лет назад Советский Союз прекратил свое существование. После 9 мая 1945 года его тихая смерть стала, наверное, самым большим его достижением: он растворился от одной лишь подписи, никакого объявления войны не было. Но что за этим должно было последовать?" - говорится в статье.

"Похоже, права была белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая вскоре после развала СССР предрекла, что встреча с прошлым нам еще предстоит. В центре Таллина только в 2007 году был демонтирован памятник советскому воину, в грузинском Гори лишь в 2008-м был снесен памятник Сталину - после российско-грузинской войны; на Украине сегодня переименовываются города, названия которых отсылают к советскому прошлому. А что же Россия? Там статую основателя советских спецслужб Дзержинского демонтировали в 1991 году, а сегодня слышны призывы вернуть ее на место. Согласно опросам, более половины россиян сожалеют о развале Советского Союза", - повествует журналистка.

Был или не был СССР обителью зла и оккупантом, зависит от точки зрения, полагает автор. "Пережитые страдания помогли эстонцам, латышам и литовцам вместе с государствами-спутниками решительно повернуться в 1991 году в сторону Европы. Возможно, они тогда еще не знали, кто они, но точно знали, кем не хотят быть ни при каких обстоятельствах".

"Большое количество русских, напротив, потеряли свою идеологическую родину - не обретя новой. Многие лишились родины в прямом смысле этого слова: миллионы в одночасье оказались за границей в непривычной для себя роли меньшинства. Они утратили порядок, который всегда структурировал их жизнь. На его место пришли осторожные обещания свобод, но они стали утрачивать свою суть, как только жизнь русских стала ухудшаться", - продолжает автор.

"Удивительно, но сразу после развала СССР для большинства русских, как показывали тогда опросы, тоска по великодержавному величию, превратившаяся позднее в пресловутое "поднятие с колен", не играла никакой роли. Открывались архивы, рождались издательства, основывались новые партии - казалось, от тоталитарного наследия можно избавиться. Однако с наступлением жесткого экономического кризиса, неизвестности и ухудшения уровня жизни изменились и результаты соцопросов. Война в Чечне 1994 года разбудила ностальгию по империи, которая так никуда и не делась, считает социолог Пейн. Сегодня власть имущие в России во всю эксплуатируют эту тоску", - передает издание.

"Когда по приказу Владимира Путина в 2014 году был захвачен Крым, его популярность взметнулась ввысь к рекордным отметкам. "Крым наш" - с того времени стало объединяющим нацию лозунгом. На рейтинг Путина не повлияли даже гибнущие на Востоке Украины российские военные, гробы с телами которых начали возвращаться в Россию для тайного захоронения - официально эти потери не признавались. Среди главных достижений Путина, согласно опросам, на первое место выходит возвращение России статуса мировой державы. Быть снова на коне для русских, похоже, важнее материального благосостояния", - пишет Бота.

"Для Путина речи о возрождении СССР сегодня не идет, - уверена автор статьи. - Половина россиян, может, и сожалеет о его распаде, но вернуть его хотят лишь немногие. Сегодня царит идеология, основанная на передвижных декорациях, в которой есть место и элементам советской эпохи. Сильной стороной этой идеологии становится ее пластичность и способность маскироваться: она может меняться, если ситуация того требует. Ей под силу выдержать даже откровенные противоречия: проповедовать антифашизм и поддерживать правых радикалов за границей; пропагандировать патриотизм и обворовывать собственную страну. Чествовать величие России (и всех населяющих ее народов) и подпитывать националистические настроения. Осуждать военные вторжения и ровнять с землей сирийский Алеппо. Возвеличивать в одном месте царскую, в другом советскую символику", - говорится в статье.

Цементирующим раствором, скрепляющим эпохи, идеологии и поколения, российский политолог Валерия Касамара называет победу страны над фашисткой Германией.

"За 25 лет выросло новое поколение, не знавшее СССР. Повлияли ли на него воспоминания и ностальгия старшего поколения? Касамара в течение нескольких лет проводит опросы среди студентов престижных российских вузов - МГУ и Высшей школы экономики, в которой сама преподает", - рассказывает автор статьи.

"Еще пять лет назад, по словам Касамары, студенты демонстрировали ностальгию по советским временам - говорили, что раньше люди больше помогали друг другу, была дружба народов, а батон хлеба стоил 15 копеек. Но уже в этом году, по ее словам, от этой ностальгии не осталось и следа. Молодежь комфортно чувствует себя в современных реалиях, их семьи экономический кризис не затронул, политикой они не сильно интересуются. Они хотят жить в России, найти хорошую работу, создать семью, путешествовать. Важен для них и интернет - им вряд ли понравится цензура в сети". Олицетворением патриотизма для них становится Путин - "сильный руководитель, обеспечивающий порядок твердой рукой".

Для Льва Гудкова и его "Левада-центра", которые не первое десятилетие исследуют настроения россиян, существует скорее не ностальгия по советской эпохе, а "обращение к прошлому". Когда человек испытывает неуверенность и им владеет страх, он неминуемо обращается к чему-то знакомому, к своему прошлому. Взгляд назад можно расценивать как критику настоящего, как подспудное требование: что-то должно измениться!

Перед этим вызовом стоит сегодня не только Россия, но и Запад, резюмирует автор.