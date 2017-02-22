Украинский олигарх, оспаривавший запрос США об экстрадиции, проиграл дело и был арестован по другому ордеру

"Апелляционный суд в Австрии удовлетворил запрос США об экстрадиции Дмитрия Фирташа по обвинениям в коррупции", - сообщает Bloomberg. "Это неожиданное решение открывает путь для этапирования украинского олигарха в США в целях его привлечения к судебной ответственности", - пишут журналисты Борис Грендаль, Ирина Резник и Эстебан Дуарте.

Однако экстрадиция в США может быть отсрочена, поскольку во вторник, спустя несколько минут после вынесения вышеописанного вердикта, австрийские полицейские арестовали Фирташа по ордеру испанского суда. "Согласно документу, с которым ознакомилось наше издание, суд Барселоны обвиняет его в отмывании денег и причастности к организованной преступной деятельности", - говорится в статье.

Авторы пишут от Фирташе: "У него тесные связи с Россией, поскольку он наживался на сделках с газовым гигантом "Газпромом" и бизнесменами из ближайшего окружения президента Путина; это повышает потенциальный интерес к нему со стороны правоохранительных органов США. Адвокаты Фирташа уверяют, что его судебное преследование в США имеет политические мотивы и является попыткой оттеснить его на обочину ввиду его пророссийских взглядов".

Окончательное решение о том, экстрадировать ли Фирташа в США, остается за Минюстом Австрии. Министр юстиции Брандстеттер сказал, что не примет решения по запросу США прежде, чем суды Австрии рассмотрят испанский ордер на арест Фирташа. "По завершении этого рассмотрения придется ответить на вопрос, чье ходатайство мы удовлетворим", - сказал он в интервью телекомпании ORF.

Как бы то ни было, во вторник австрийский судья "постановил, что аргументы защиты о политической мотивированности относятся к случаям, когда предполагаемые преступления как таковые являются хотя бы отчасти политическими, а не уголовными", - говорится в статье.

По данным издания, США расследуют деятельность Фирташа как минимум с 2006 года.

"Помимо "Газпрома", среди российских партнеров Фирташа есть его союзник Аркадий Ротенберг, давний друг Путина, включенный в санкционный список США. Другой союзник Ротенберга, Василий Анисимов, одолжил Фирташу деньги, чтобы тот внес в Австрии залог в размере 125 млн евро на период рассмотрения запроса об экстрадиции. Один из крупнейших российских банков "Газпромбанк" регулярно поддерживал проекты Фирташа", - говорится в статье.

"Фирташ долгое время тесно связан с Путиным и его окружением и знает много такого, огласки чего не хотели бы люди, близкие к Путину, - сказал московский политический аналитик Станислав Белковский. - Естественно, эти люди не рады экстрадиции Фирташа и его последующим показаниям в Америке. Риски для путинской элиты нарастают".