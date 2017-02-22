Россияне умирают за Асада

Известия об убитых в Сирии "уже давно приходят в Россию", пишет политический обозреватель немецкой Frankfurter Rundschau Штефан Шолль. На днях стало известно и гибели в прошлый четверг четырех российских военнослужащих. По информации Минобороны РФ, их автомобиль наехал на мину. Таким образом, согласно официальным данным, с начала российской военной операции в сентябре 2015 года в Сирии погибли 27 военнослужащих.

Газета "Коммерсант" сообщает, что погибшие были военными советниками, которые должны были передать сирийской армии план российского Генштаба. Однако родственники одного из погибших - офицера-артиллериста Вадима Магамурова - уверяют, что он погиб в результате вражеского обстрела. Московская группа исследователей Conflict Intelligence Team не исключает, что Магамуров и его коллеги погибли во время артобстрела со стороны ИГИЛ (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.). На следующий день после их гибели близкое к ИГИЛ новостное агентство Amaq показало "видеокадры артиллерийских орудий исламистов, из которых они вели обстрел сирийской армии, и из-за чего там началось массовое бегство с позиций". По данным того же "Коммерсанта", Магамуров служил в артбатальоне мотострелковой бригады из Кемеровской области.

Однако артиллерия является сухопутным видом войск, а российские официальные лица с самого начала заверяли, что не намерены применять сухопутные подразделения в Сирии. "Как бы то ни было, в нынешней ситуации это оказывается все труднее. В результате для того, чтобы обойти это, с самого начала в Сирии решили прибегнуть к наемникам и вспомогательным подразделениям", - продолжает автор. В частности, в декабре прошлого года стало известно, что в Сирии находится несколько сотен бойцов чеченской Национальной гвардии. А недавно президент соседней республики Евкуров заявил, что в скором времени чеченцев в Сирии сменит батальон ингушской военной полиции. Якобы они необходимы для защиты российской авиабазы "Хмеймим" и офицеров российского "Центра примирения", передает Шолль.

Российский эксперт по Ближнему Востоку Александр Шумилин полагает, что кавказцы напрямую участвуют в боевой операции, прежде всего, в захваченном Алеппо: "Они следят за тем, чтобы иранские шиитские подразделения не казнили местных жителей-суннитов. Об этом Россия договорилась с Турцией".

Другие союзники России в Сирии - в первую очередь сирийские правительственные войска - не отличаются надежностью, добавляет автор. В декабре они сдали боевикам ИГИЛ город Пальмиру, который был возвращен под контроль правительства благодаря российской поддержке в марте. Тогда, кстати, на передовой воевали наемники "Группы Вагнера", и их участие в тех боях считается в России "секретом Полишинеля". По данным различных российских СМИ, которые ссылаются на Минобороны и бывших наемников, в прошлом в Сирии погибли от 27 до 600 бойцов этой группы, говорится в статье.