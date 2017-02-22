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22 февраля 2017 г.
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22 февраля 2017 г.

Генри Фой | Financial Times

Азербайджанский автократ Ильхам Алиев назначил жену вице-президентом

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил жену своим заместителем, укрепив власть семьи в маленьком бывшем советском государстве, добывающем нефть", - пишет Financial Times.

"Мехрибан Алиева станет первым вице-президентом Азербайджана, как заявил Алиев в указе, опубликованном во вторник. В нем не были четко обозначены ее обязанности, но фактически первая леди была назначена вторым человеком в стране, и это закрепило ее позиции как наиболее вероятного преемника ее мужа", - говорится в статье.

"Несмотря на все свое примирение с Западом, в Азербайджане правит одна из самых долго находящихся у власти династий, и правящая семья Алиевых не видит особых причин для перемен, - считает эксперт по Каспийскому региону Кейт Мэллисон. - Направление политического развития страны было очевидным ввиду постепенной "делиберализации" правительства". Алиева, которая ранее была депутатом парламента и возглавляет благотворительную организацию, давно считается потенциальным наследником своего мужа, добавила Мэллисон.

Источник: Financial Times


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