22 февраля 2017 г. Шон Уолкер | The Guardian Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа арестовали после вердикта об экстрадиции "История украинского олигарха Дмитрия Фирташа интригует: будучи могущественным человеком на Украине, он не может выехать из Австрии на протяжении последних трех лет, а власти США разыскивают его по обвинению в даче взятки", - пишет Шон Уолкер в британской The Guardian. Как сообщает издание, во вторник дело Фирташа "приняло новый оборот": суд Вены принял решение о его экстрадиции в США, а несколько часов спустя австрийская полиция заключила бизнесмена под стражу в связи с европейским ордером на арест. "Фирташ, - поясняет Уолкер, - отрицает обвинения в даче взятки и всегда утверждал, что они политически мотивированы: так Вашингтон убрал его с украинской политической сцены в щекотливый момент". "У дела появился новый аспект, связанный с геополитическими интересами, поскольку бизнесмен когда-то был партнером Пола Манафорта, в прошлом главы предвыборной кампании Дональда Трампа", - отмечает газета. "Фирташ, на протяжении многих лет заключавший газовые сделки с Кремлем, был арестован через считанные недели после отстранения от власти бывшего президента Украины Виктора Януковича в результате революции на Майдане", - напоминает автор. Тогда олигарха отпустили на свободу под залог в 125 млн евро, но "с тех пор он застрял в Вене". "The Guardian удалось просмотреть электронные письма, адресованные ФБР властям Австрии, из которых, как кажется, можно заключить, что политика США по вопросу, предпринимать или нет действия против Фирташа, варьировалась в зависимости от политической ситуации на Украине", - пишет Уолкер. "В то время как администрация Обамы не жаловала Януковича и считала, что Фирташ оказывает негативное и, возможно, пророссийское влияние на украинскую политику", связи олигарха с Манафортом "могут обеспечить ему могущественных союзников в администрации Трампа", полагает автор. Источник: The Guardian