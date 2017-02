Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 22 февраля 2017 г. 22 февраля 2017 г. Кит Гессен | The Guardian Убийца, клептократ, гений, шпион: многочисленные мифы о Владимире Путине Более 10 лет существует "практическая путинология" - "сочинение комментариев и аналитических статей о Путине и его мотивации, основанное на неизбежно неполной, недостаточной, а иногда совершенно ложной информации", - пишет в своей статье в The Guardian Кит Гессен, редактор и основатель американского литературного журнала n+1. "В последние несколько месяцев, когда главной новостью стали обвинения в адрес России во вмешательстве в избрание президента Трампа, путинология сама себя превзошла. Ни в один другой исторический момент столько людей так невежественно и так возмущенно не выражали своих мнений на тему российского президента", - говорится в статье. По мнению автора, путинология разработала 7 разных гипотез о Путине. "Ни одна из этих гипотез не является стопроцентно неверной, но ни одна из них не верна целиком (кроме гипотезы номер 7). Если рассмотреть их в совокупности, они говорят нам о нас самих не меньше, чем о Путине. Они рисуют портрет класса интеллектуалов - нашего собственного класса, находящегося на грани нервного срыва", - пишет автор. Обозреватель рассматривает эти гипотезы поочередно. "Теория номер 1: Путин - гений" "Пока весь мир играет в шашки, Путин играет в шахматы", - гласит она. На взгляд обозревателя, теория "Путин - злой гений" - это доминирующий взгляд на Путина на Западе, характерный для его многочисленных критиков и немногочисленных поклонников. "Тех, кто оценивает политические, интеллектуальные и военные способности Путина не столь оптимистично (как, например, президент Обама), считают наивными людьми, которые якобы относятся к Путину слишком мягко", - говорится в статье. Со своей стороны, автор высказывает сомнения в гениальности Путина. "Были опасения, что украинское правительство, пришедшее к власти после Майдана, отменит соглашение об аренде Россией крупного военно-морского порта в Севастополе, но неужели гений не защитился бы от этой угрозы каким-то другим способом, кроме захвата всего полуострова?" - приводит он пример. "И даже наш новый американский Путин - Дональд Дж. Трамп - пожалуй, не так уж выгоден России, как кажется на первый взгляд. Во-первых, предполагаемая симпатия Трампа к российскому президенту спровоцировала в США бурю русофобии, невиданную с начала 80-х. Во-вторых, Трамп глуп. Гениям несвойственно связывать свою судьбу с дураками", - говорится в статье. По мнению автора, если бы Путин после 2008 года ушел в отставку, ему бы поставили памятники по всей России. "Но теперь, при низких ценах на нефть, ослабевшем рубле, смехотворных контрсанкциях взамен европейских сыров и деморализованной оппозиции, трудно вообразить ненасильственное завершение эры Путина - завершение, при котором насилие не повлечет за собой еще больший разгул насилия. Если это гениальность, то крайне своеобразная", - заключает автор. "Теория номер 2: Путин - пустое место" "Многие полагали, что Путин, вероятно, недолго усидит на троне", - пишет автор, вспоминая 1999-2000 годы. "Это был человек невысокого роста, с писклявым голосом и редеющими волосами. Он был "нулем" даже среди "нулей", которые оставались после того, как Ельцин вновь и вновь прореживал свои кабинеты министров", - говорится в статье. Автор признает: "В Путине действительно есть что-то от рядового обывателя". "То, что Путин не выделялся из общего ряда, было составной частью его обаяния", - говорится в статье. И все же Путину удалось, например, арестовать богатейшего человека в стране - Михаила Ходорковского. "Никто не вышел на улицы в защиту опального олигарха, тайные армии не появились из лесов. Это сошло Путину с рук, а позднее сошло с рук многое другое. Он постепенно обвыкся на своей должности", - говорится в статье. Время сделало свое дело: сменились четыре президента США, несколько британских премьеров, а Путин остается у власти. "Теория номер 3: у Путина был инсульт" "Эта ранняя классика путинологии популяризировалась в статье "Автократ по случайности" в Atlantic от 2005 года, где цитировалась работа Бренды Л. Коннорс, "исследователя поведения" из Военно-морского колледжа (Род-Айленд, США). Изучив движения Путина по видеозаписям, Коннорс заключила, что у него есть ослабляющий здоровье и, вероятно, врожденный неврологический дефект (вероятно, вызванный инсультом в эмбриональный период), который не дает ему полноценно пользоваться правой половиной тела - потому-то, когда он прохаживается, его левая рука совершает более широкие взмахи, чем правая", - говорится в статье. По мнению автора, эта гипотеза мало годится для прогнозирования действий Путина, но застревает в памяти. "Теория номер 4: Путин - сотрудник КГБ" "Как только Путин пытался обойтись с кем-то любезно, это объясняли тем, что он - агент КГБ и манипулирует людьми. А всякий раз, когда он вредничал - например, познакомил Ангелу Меркель, которая боится собак, со своим черным лабрадором Кони, - это, значит, оттого, что он - агент КГБ и добивается психологических преимуществ", - говорится в статье. Автор считает несомненным, что большую часть профессионального опыта Путин получил в КГБ. Вдобавок он учился в Высшей школе КГБ. "И все же я невольно нахожу гипотезу о КГБ неудовлетворительной", - продолжает автор. "Согласитесь, в мире много задир, которые делят людей на тех, кого могут контролировать, и на тех, кого не могут. Разве не так действовал, например, Дик Чейни?" - поясняет он, отмечая, что этот метод - не уникальная примета КГБ. Но в устах западных людей ярлык "КГБ" обозначает СССР, причем "скорее как "агрессивную имперскую державу, которая заняла половину Восточной Европы. И действительно, Путин, по-видимому, не считает страны на периферии России полноценными странами, у которых есть свои права и приоритет; его справедливо называть империалистом. Несправедливо другое (в отношении СССР, собственно) - утверждать, будто империализм Путина носит специфически-советский характер", - пишет автор, ссылаясь на пример Российской империи. "Путин - русский империалист, и точка", - замечает он. "Но в конечном итоге в том, что ты именуешь кого-то "кагэбэшником", есть и нравственная коннотация, так как советский КГБ совершал убийства, притеснял и сажал в тюрьмы диссидентов, был одним из пионеров того, что позднее назвали "фейковыми новостями", - пишет автор. Но, считает он, представление, что все служившие в КГБ - отъявленные злодеи, слишком однобоко. В 90-х выяснилось, что среди сотрудников КГБ были самые разные люди. "Теория номер 5: Путин - убийца" "Мне совершенно не хочется оспаривать здесь эту оценку. Путин начал яростные войны против Чечни, Грузии и Украины, повлекшие за собой смерть людей; я согласен с выводами недавнего британского расследования, которое заключило, что Путин, "вероятно", одобрил убийство Литвиненко. Но начало агрессивных войн и убийство бывшего сотрудника спецслужб, который стал перебежчиком, - вряд ли те поступки, за которые вас могут изгнать из международного сообщества", - говорится в статье. "Нет, Путина считают убийцей в другом смысле", - пишет автор. Американский телеведущий Джо Скарборо, допрашивая Трампа о его симпатии к Путину, заявил, что Путин "убивает журналистов и политических противников". В другой ситуации экс-советник Белого дома Джордж Стефанопулос заявил: "Было много утверждений, что он стоял за убийством Анны Политковской". Автор комментирует: "Проблема с этим обвинением не в том, что оно ложно, а в том, что оно, как и большая часть путинологии, проработано неряшливо". Когда большинство людей обвиняют Путина в убийстве "журналистов и политических противников", они подразумевают Политковскую и Бориса Немцова. "Утверждения, что за убийствами Политковской и Немцова стоял Путин, действительно существуют, но в них верят лишь немногие из тех, кто осведомлен об этих делах. А верят они в то, что Политковская и Немцов были убиты лицами, связанными с Рамзаном Кадыровым, жестким диктатором Чечни", - говорится в статье. "И все же причастность Кадырова не избавляет Путина от ответственности, так как Кадыров работает на Путина. Широко сообщалось, что Путин был озадачен и взбешен убийством Немцова и несколько недель отказывался отвечать на звонки Кадырова. С другой стороны, прошло почти два года, а Кадыров по-прежнему руководит Чечней. На этот пост его назначил Путин. Итак, если Путин не отдал прямых приказов об этих убийствах - а, повторюсь, большинство журналистов и аналитиков считает, что он таких приказов не отдавал - он все же продолжает работать с теми, кто это сделал, и поддерживать их", - говорится в статье. "В случае с теорией "Путин - убийца" мы оказываемся в этаком понятийном "слепом пятне" путинологии. Похоже, в России мы имеем дело не с несостоятельным государством (таким, где у правительства нет власти) и не с тоталитарным государством (таким, где правительству принадлежит вся власть), а с чем-то промежуточным. Путин не отдает приказов об убийствах, и все же убийства происходят. Путин приказал присоединить Крым, но, насколько может кто-либо определить, он, похоже, не отдавал приказ о вторжении на Восточную Украину. Это вторжение, похоже, было предпринято как операция на свой страх и риск, совершенная кучкой наемников, которых финансировал российский бизнесмен с хорошими связями. Настоящие российские войска прибыли позднее. Но если Путин рулит не всем - если существуют некие могущественные силы, действующие в обход распоряжений Путина, - какой смысл в путинологии? Путинология обходит этот вопрос молчанием", - говорится в статье. "Теория номер 6: Путин - клептократ" "Примерно до 2009 года жалобы либеральных критиков Путина в России, распространяемые западными журналистами и государственными деятелями, касались преимущественно того, что он нарушает права человека", - пишет автор. Затем активист антикоррупционного движения Алексей Навальный "заключил, что в современной России права человека - тема не выигрышная, а деньги - выигрышная", говорится в статье. "В его версии, за которую вскоре схватились западные путинологи, Путин был уже не страшным чудовищем, а неким менее замысловатым существом, на которое проще найти управу, - вором", - говорится в статье. "Достоинство этого обвинения - в его бесспорной достоверности. Либо оно верно, либо среди старых друзей Путина удивительно много гениальных бизнесменов, потому что за период после его прихода к власти они сделались миллиардерами", - говорится в статье. Был сделан вывод: если ударить по богатству друзей Путина, это вынудит Путина отказаться от некоторых внешнеполитических гамбитов. "Так родился замысел "таргетированных" санкций, введенных США и ЕС в 2014 году против "ближайшего окружения" Путина", - говорится в статье. Но "если друзья Путина и умоляли его образумиться, то он не послушался. Более вероятно, что друзья Путина поняли: они извлекли выгоду из его щедрости, его неожиданного прихода к власти, а теперь должны его поддерживать, что бы ни случилось. Клептократы - не те, кто организует успешные дворцовые перевороты. Для переворотов нужны настоящие идейные люди. Если среди них есть кто-то идейный, он пока не показал своего истинного лица. Собственно, на настоящего идейного среди них больше всего похож сам Путин", - говорится в статье. "Теория номер 7: Путина зовут Владимир" "В статье, недавно опубликованной на сайте одного почтенного американского журнала, читателей предостерегали: конец коммунистического режима "не означает, что Россия отказалась от своей первостепенной миссии по дестабилизации Европы", - а Путина называли "бывшим агентом КГБ, который не случайно носит имя "Владимир Ильич" - как Ленин", - пишет автор. Позднее в статью внесли поправки: написали, что Путин не случайно носит имя Владимир - как Ленин. "Гипотеза "Путина зовут Владимир" - либо величайший зенит, либо величайший упадок путинологии, смотря по вашей собственной точке зрения. Но то, что человек, не знающий полного имени Путина, уверенно провозглашает себя экспертом, - явная примета некого явления. Это примета того, что большая части путинологии - на самом деле не про Путина и никогда не была про Путина", - пишет автор. По его мнению, активные попытки "путиноанализа" порождены желанием переложить вину за победу Трампа на других. "Да разве мы могли выбрать этого предвзятого самовлюбленного идиота? Наверняка нам навязали его откуда-то из-за границы", - пишет автор. По мнению автора, огласка электронных писем, в которой обвиняют российских агентов, - далеко не главная причина победы Трампа на выборах. И все же Хиллари Клинтон и ее штаб продолжают винить в своем поражении Россию. "В этом случае мысли о Путине помогают не думать обо всем остальном, что идет не так, и о том, как надо решать эти проблемы", - говорится в статье. "Вот перед нами человек - Дональд Дж. Трамп, - который выступил с бессчетными жестокими и предвзятыми высказываниями и предложил жестокую и предвзятую политику, он патологический лгун, ему не удалось почти ничего из того, что он пробовал делать, он окружает себя аферистами и миллиардерами. И все же, день ото дня, люди встречают ликованием каждый обрывок информации при попытках раскопать секретные/тайные связи Трампа с Россией: каждый обрывок раздувается в надежде, что он наконец-то лишит Трампа легитимности, изгонит его из Белого дома и подведет черту под кошмаром либералов - тем, что они проиграли выборы этому гнусному недоумку", - пишет автор. "Если Трампа подвергнут импичменту и посадят в тюрьму за сговор с иностранной державой в целях подрыва американской демократии, я буду радоваться этому не меньше, чем любой другой американец. И все же в долгосрочной перспективе разыгрывание российской карты - не просто плохое политическое решение, но и интеллектуальное и нравственное банкротство. Это попытка свалить вину за глубокие и стойкие проблемы нашей страны на иностранную державу. Как отметили некоторые комментаторы, это уловка из арсенала самого Путина", - заключает автор. Источник: The Guardian



Twitter Facebook ВКонтакте Все статьи за сегодня Статьи по разделам В России Спорт История и культура Скандалы и происшествия В мире Экономика Война Разное Наука и жизнь Экстремальная ситуация Ближний Восток Закон и преступность Аналитика Загрузка... Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире служба технической поддержки Подписка на новости (RSS) Обратная связь: редакция Информация об ограничениях Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).

Размещение рекламы на сайте Inopressa.ru © 1999-2017 InoPressa.ru