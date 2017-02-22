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22 февраля 2017 г.
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22 февраля 2017 г.

Эндрю Гриффин | Independent

Загадочная радиация распространяется по Европе, власти скрывают факт ее существования

"Загадочные вспышки радиоактивности были зафиксированы в Европе, и никто толком не знает почему", - пишет Эндрю Гриффин в Independent. Как сообщает газета, "Иод-131, радиоактивный материал антропогенного происхождения, был обнаружен в небольших количествах на территории Европы. По словам властей, его зафиксировали на севере Норвегии в начале января, но с тех пор он постепенно распространялся на остальную часть Европы".

Власти Норвегии сообщили о факте обнаружения материала лишь в последние дни. "Возможно это потому, что не совсем ясно, откуда взялся этот материал, или как получилось, что он распространился", - пишет Гриффин.

"США направили специализированные самолеты, пролетевшие над Европой в попытке идентифицировать источник материала, но по большей части им это не удалось", - говорится в статье.

"Конспирологи ссылаются на тот факт, что радиация, видимо, исходила из северной части Норвегии, где Россия, возможно, провела тайное атомное испытание", - сообщает автор. Иод-131 используется также для лечения некоторых видов рака и других болезней. "То, в какой форме обнаружен материал, возможно, говорит о том, что он специально был выделен, и тогда есть большая вероятность, что утечка произошла на заводе лекарственных препаратов, который не сообщил об этом властям", - говорится в статье.

"Меняющееся направление ветра не позволяет установить источник радиации - можно лишь сделать предположение, что утечка произошла где-то вблизи Восточной Европы", - добавляет журналист.

"Количество содержания материала на данный момент в Европе не представляет непосредственной угрозы", пишет газета, ссылаясь на французский Институт радиационной защиты и атомной безопасности (IRSN).

Источник: Independent


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