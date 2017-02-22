По словам экс-министра от Лейбористской партии, есть явные свидетельства того, что Россия вмешалась в британские выборы 2015 года

"Теперь есть явные свидетельства прямого российского коррумпированного вмешательства в выборы во Франции, Германии и США и, я бы смел утверждать, в этой стране", - заявил член палаты общин парламента Великобритании, лейборист Крис Брайант. Эти заявления бывшего министра Великобритании по делам Европы, прозвучавшие в парламенте, "были сделаны после того, как выяснилось, что британские политические партии обратились в спецслужбы за помощью вслед за хакерскими атаками во время парламентских выборов в Великобритании в 2015 году", пишет Кэти Форстер в британской газете Independent.

"Многие полагают, что ряд решений на самом высоком уровне, влияющих на безопасность в Великобритании, Германии, Франции и США, теперь скомпрометированы российским вмешательством", - цитирует издание парламентария.

"Глава нового британского Центра национальной кибербезопасности Киаран Мартин заявил, что с партиями ведутся "неофициальные" переговоры и в ближайшем будущем будет создана программа по защите их чувствительной онлайн-информации", - говорится в статье. По словам издания, "источники в спецслужбах сообщили о попытках хакерских атак в период, предшествующий выборам в мае 2015 года: в то время в Великобритании возросла нелегальная онлайн-активность из России".

Также в статье говорится, что Бен Брэдшоу, политик от Лейбористской партии, который был министром культуры, СМИ и спорта в правительстве Гордона Брауна, ранее назвал "в высокой степени вероятным" вмешательство России посредством кибервойны в референдум по выходу Великобритании из ЕС. Как отмечает издание, по мнению британского правительства, свидетельств в пользу этого факта нет.

"Брайант вновь озвучил подобную обеспокоенность, в то время как парламентарии рассматривали новые полномочия для борьбы с отмыванием денег, которые многие воспринимают как крутые меры против коррумпированных средств, устремляющихся в Великобританию из России и других стран", - добавляет издание.