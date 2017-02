22 февраля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Фирташу с его "интригующей историей" грозит экстрадиция, но куда? Суд Вены дал зеленый свет на экстрадицию украинского миллиардера в США, но полиция заключила Дмитрия Фирташа под стражу на основании ордера, выданного Испанией. Окончательное решение - за министром юстиции Австрии. У дела, признанного "неполитическим", есть геополитический аспект, пишут СМИ: бизнесмен был партнером Пола Манафорта, неоднозначного главы предвыборного штаба Трампа. "История украинского олигарха Дмитрия Фирташа интригует: будучи могущественным человеком на Украине, в последние три года он не может выехать из Австрии, а власти США разыскивают его по обвинению в даче взятки", - пишет Шон Уолкер в The Guardian. Во вторник суд Вены принял решение о его экстрадиции в США, а несколько часов спустя австрийская полиция заключила бизнесмена под стражу в связи с европейским ордером на арест. "Фирташ, - поясняет Уолкер, - отрицает обвинения в даче взятки и всегда утверждал, что они политически мотивированы: так Вашингтон убрал его с украинской политической сцены в щекотливый момент". "У дела появился новый аспект, связанный с геополитическими интересами, поскольку бизнесмен когда-то был партнером Пола Манафорта, в прошлом главы предвыборной кампании Дональда Трампа", - отмечает газета. "Фирташ, на протяжении многих лет заключавший газовые сделки с Кремлем, был арестован через считанные недели после отстранения от власти Виктора Януковича в результате революции на Майдане", - напоминает автор. Тогда олигарха отпустили на свободу под залог в 125 млн евро, но "с тех пор он застрял в Вене". "Администрация Обамы не жаловала Януковича и считала, что Фирташ оказывает негативное и, возможно, пророссийское влияние на украинскую политику", однако связи олигарха с Манафортом "могут обеспечить ему могущественных союзников в администрации Трампа", полагает автор. "Австрийский суд удовлетворил апелляционный запрос США на экстрадицию украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, олигарха с большими связями, который годами добивался того, чтобы Украина сохраняла тесные связи с Россией", - пишет The Wall Street Journal. В 2015 году суд предыдущей инстанции отклонил требование США, назвав его политически мотивированным. Однако во вторник венский апелляционный окружной суд признал: "Преступления, вменяемые г-ну Фирташу, не имеют политического характера". Окончательное решение о выдаче будет принимать министр юстиции Австрии, говорится в статье. "Суд дал зеленый свет экстрадиции на фоне того, что администрация Трампа уточняет свою политику по отношению к Украине и России", - отмечает автор статьи. Трамп говорил, что хочет наладить отношения с Москвой, но его высшие советники заявляют, что Россия должна вернуть Украине Крым, и критикуют поддержку Кремлем сепаратистов на востоке страны. Фирташ, наживший состояние в качестве партнера российской государственной компании, продающей газ Украине и Европе, заявил, что администрация Обамы пыталась убрать его с политической сцены на Украине, которую Вашингтон подталкивал к интеграции с ЕС. "Критики Фирташа указывают, что его деловые связи с Россией делают его сторонником политики Кремля, целью которого является заставить Украину сохранить более тесные связи с Москвой, чем с Западом", - говорится в статье. "Власти США надеялись получить олигарха Фирташа из Вены на блюдечке с голубой каемочкой, однако испанская прокуратура оказалась проворнее и достала из рукава козырь в виде ордера на арест бизнесмена", - пишут корреспонденты Kurier Кид Мёхель и Штефан Шохер. Испанские ведомства подозревают Фирташа в причастности к организованной преступности и отмыванию денег. Сам скандальный бизнесмен все обвинения опровергает. В США олигарха обвиняют в даче взятки индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения, передает издание. "Вплоть до свержения Виктора Януковича в феврале 2014 года Дмитрий Фирташ входил в его ближайшее окружение. До того как оказаться в ближнем круге президента, Фирташ фигурировал в основном как посредник с сомнительными связями. В начале 2014 года его состояние оценивалось в 10 млрд долларов. При Януковиче олигарх получил практически неограниченное политическое влияния. По слухам, он финансировал не только правящую партию, но и частично оппозицию. По некоторым данным, он контролировал многих депутатов Верховной рады", - сообщают авторы. Наибольшую известность Фирташу принесла созданная им компания "РосУкрЭнерго" - газовый посредник, перепродававший туркменский газ из России украинскому "Нафтогазу". Авторы публикации высказывают предположение, что украинский бизнесмен мог быть посредником между Путиным и Трампом. "Пол Манафорт был руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, пока в августе прошлого года неожиданно не объявил о своей отставке. Причиной отставки могла быть его прежняя деятельность: Манафорт консультировал окружение филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса и Мобуту Сесе Секо (Конго), а с 2005 года был пиар-экспертом пророссийской Партии регионов на Украине. Манафорт, - пишет издание, - оказывал поддержку кандидату от партии Виктору Януковичу в ходе президентских выборов 2010 года, вызвавших шквал критики в связи с предположительными фальсификациями". Как писали американские СМИ, Манафорт якобы получил за свою помощь от партии Януковича 12,7 млн долларов наличными - сам политтехнолог это отрицал. Кроме того, указывают авторы, имя Манафорта всплывает и в досье бывшего британского агента, касающегося тесных связей Трампа с Россией. "Во время работы в Киеве Манафорт, по некоторым данным, поддерживал интенсивные деловые связи с некоторыми влиятельными бизнесменами на постсоветском пространстве. Среди них был и Дмитрий Фирташ", - говорится в статье. В свое время, добавляют журналисты, залог за Фирташа в 125 млн евро внес российский миллиардер Василий Анисимов, который является близким партнером по бизнесу Аркадия Ротенберга, входящего в ближайшее политическое окружение Путина. Олигарх Ротенберг помог Фирташу в 2010 году и в создании его газовой империи. "Во вторник суд в Вене удовлетворил запрос на экстрадицию в США в связи с обвинениями в даче взятки Дмитрия Фирташа, одного из богатейших и самых могущественных людей Украины. Это решение делает возможным потенциальный процесс в США, отголоски которого могут прокатиться от Вашингтона до Москвы", - пишет Роман Олеарчик в The Financial Times. В Австрии юристы оспаривали запрос США на экстрадицию Фирташа в связи с предполагаемой дачей взятки на почве титановых сделок в Индии. В то же время испанские власти подали запрос на экстрадицию Фирташа, подозреваемого в том, что он являлся лидером банды по отмыванию денег в Каталонии, говорится в статье. Его и еще двух бизнесменов, чьи личности еще не обнародованы, подозревают в отмывании 10 млн евро через сделки по недвижимости и ресторанный бизнес. Кроме того, "согласно судебным документам и сообщениям в СМИ, Фирташ 10 лет назад занимался торговлей недвижимостью в США с Полом Манафортом, американским политическим консультантом, который короткое время возглавлял предвыборный штаб президента Трампа". Даже если Вена решит не экстрадировать Фирташа в США, она будет обязана депортировать его в Испанию, согласно европейскому ордеру на арест, выданному Мадридом, информирует издание. Окончательное решение о том, экстрадировать ли Фирташа в США, остается за Минюстом Австрии, пишет Bloomberg. Министр юстиции Брандстеттер сказал, что не примет решения по запросу США прежде, чем суды Австрии рассмотрят испанский ордер на арест Фирташа. "По завершении этого рассмотрения придется ответить на вопрос, чье ходатайство мы удовлетворим", - сказал он в интервью телекомпании ORF. По данным издания, США расследуют деятельность Фирташа как минимум с 2006 года. "Помимо "Газпрома", среди российских партнеров Фирташа есть его союзник Аркадий Ротенберг, давний друг Путина, включенный в санкционный список США. Другой союзник Ротенберга, Василий Анисимов, одолжил Фирташу деньги, чтобы тот внес в Австрии залог в размере 125 млн евро на период рассмотрения запроса об экстрадиции. Один из крупнейших российских банков "Газпромбанк" регулярно поддерживал проекты Фирташа", - говорится в статье. "Фирташ долгое время тесно связан с Путиным и его окружением и знает много такого, огласки чего не хотели бы люди, близкие к Путину, - сказал московский политический аналитик Станислав Белковский. - Естественно, эти люди не рады экстрадиции Фирташа и его последующим показаниям в Америке. Риски для путинской элиты нарастают". Испанская пресса сообщает подробности уголовного дела, по которому Фирташ проходит в Испании. Ордер на арест был выдан в ноябре прошлого года (см. Испанский суд выдал ордер на арест украинского олигарха, который был близок к экс-главе избирательного штаба Трампа). "Благодаря Испании пал украинский олигарх, близкий к одному из бывших партнеров Трампа", - пишет ABC. "Могущественному украинскому олигарху Дмитрию Фирташу даже в самых страшных кошмарах не могло привидеться, что уголовное дело, возбужденное в Испании, спровоцирует его арест в Австрии и, вероятно, долгое судебное разбирательство", - полагают журналисты. Ранее в тот же день Высший земельный суд в Вене санкционировал экстрадицию Фирташа в США по другому делу, не связанному с расследованием в Испании. "Судья 21-го суда первой инстанции Барселоны обвиняет Фирташа в принадлежности к преступной организации (а именно, "Соломонской", которую возглавляет Семен Могилевич, входящий в список 10 самых опасных преступников, объявленных ФБР в международный розыск) и в отмывании 10 млн евро в нашей стране через подставных лиц, которые обосновались в Каталонии и Малаге", - пишут испанские журналисты. Газета напоминает, что в ноябре прошлого года сообщала: "Фирташ несколько лет назад поддерживал коммерческие связи с Полом Манафортом, первым главой избирательного штаба Дональда Трампа, ныне президента США. Из-за этих отношений, а также контактов с мультимиллионерами, близкими к русской мафии и президенту Путину, доверенный человек Трампа был вынужден в августе уйти в отставку". Что касается арестованного, то "испанские судебные органы считают его "легальным лицом Могилевича", утверждают авторы. Официальный представитель Высшего земельного суда Райнхард Хингер подтвердил, что решение по запросу США никак не связано с мерами, принятыми по просьбе Испании, добавляет издание. "В Вене задержан украинский олигарх, выдачи которого за отмывание денег в Каталонии требует Испания", - гласит заголовок в El Mundo. Антикоррупционная прокуратура Испании и суд первой инстанции Барселоны выдали запрос на экстрадицию Фирташа, "поскольку считают его "мозгом" сети по отмыванию денег, работавшей в Каталонии. Арест Фирташа - "вероятно, завершающий штрих в расследовании, в ходе которого был также арестован Степан Черновецкий, сын экс-мэра Киева. Преступная сеть обвиняется в отмывании более 10 млн евро через куплю-продажу жилья и компаний, связанных с сектором лакшери, большая часть которых находилась в Каталонии", говорится в статье. "Украинский олигарх Фирташ задержан по ордеру испанского суда", - сообщает в заголовке El Pais. Куда же Австрия экстрадирует Фирташа - в США или Испанию? Формальности, которые необходимо выполнить для выдачи в Испанию, "в принципе проще, так как эта страна входит в ЕС", отметил представитель Высшего земельного суда Вены Райнхард Хингер. Но решение, в какую из двух стран отправлять Фирташа, будет принимать министр юстиции, добавил он. Газета называет Фирташа "одним из крупнейших российских (так в оригинале. - Прим. ред.) олигархов". "Судья первой инстанции в Барселоне обвиняет Фирташа в том, что он, наряду с Харесом Юссефом и его сыном Маскимом Юссефом, был лидером криминальной сети, занимавшейся отмыванием денег", - говорится в статье. В июле прошлого года в Испании были задержаны Степан Черновецкий и владелец дорогого ресторана Yubari. Всего было арестовано 11 человек. Адвокаты Черновецкого уверяли, что на самом деле часть денег была получена от продажи банка "Правекс" за 750 млн долларов.