В Вене задержан бизнесмен Фирташ

Как сообщает сегодняшний Kurier, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, имеющий неоднозначную репутацию, задержан во вторник в Вене по ордеру от испанской прокуратуры.

"Власти США надеялись получить олигарха Фирташа из Вены на блюдечке с голубой каемочкой, однако испанская прокуратура оказалась проворнее и достала из рукава козырь в виде ордера на арест бизнесмена", - пишут корреспонденты Кид Мёхель и Штефан Шохер.

Испанские ведомства, как передают авторы, подозревают Фирташа в причастности к организованной преступности и отмыванию денег. Сам скандальный бизнесмен все обвинения опровергает. "Адвокаты украинского олигарха могут обжаловать лишь ордер на арест: испанская сторона предоставила недавно по запросу венской прокуратуры дальнейшие детали по делу Фирташа, и эта информация, похоже, пахнет жареным", - пишет Kurier.

Верховный земельный суд Вены удовлетворил жалобу прокуратуры на отказ суда нижестоящей инстанции экстрадировать Фирташа в США. Далее решение об экстрадиции будет принимать министр юстиции Австрии.

Что касается США, то там олигарха обвиняют в даче взятки индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения, передает издание.

"Вплоть до свержения Виктора Януковича в феврале 2014 года Дмитрий Фирташ входил в ближайшее окружение президента Украины. До того как оказаться в ближнем круге президента, Фирташ фигурировал в основном как посредник с сомнительными связями. В начале 2014 года его состояние оценивалось в 10 млрд долларов. При Януковиче олигарх получил практически неограниченное политическое влияния. По слухам, он финансировал не только правящую партию, но и частично оппозицию. По некоторым данным, он контролировал многих депутатов Верховной рады", - передают авторы материала.

"Затем его карьера стремительно пошла на спад: после свержения Януковича Фирташ полностью утратил политическую поддержку. Его задержание в Вене (он был задержан в 2014 году по запросу американских властей, а затем выпущен под залог. - Прим. ред.) и последовавшие за ним судебные разбирательства шли параллельно с фактическим разрушением его империи на Украине", - говорится в статье. Как указывают авторы публикации, наибольшую известность украинскому бизнесмену принесла созданная им компания "РосУкрЭнерго" - газовый посредник, перепродававший туркменский газ из России украинскому "Нафтогазу".

Авторы публикации высказывают предположение, что украинский бизнесмен мог быть посредником между Путиным и Трампом. "Пол Манафорт был руководителем предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа, пока в августе прошлого года неожиданно не объявил о своей отставке. Причиной отставки могла быть его прежняя деятельность: Манафорт консультировал окружение филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса и Мобуту Сесе Секо (Конго), а с 2005 года был пиар-экспертом пророссийской Партии регионов на Украине. Манафорт, - пишет издание, - оказывал поддержку кандидату от партии Виктору Януковичу в ходе президентских выборов 2010 года, вызвавших шквал критики в связи с предположительными фальсификациями".

Как писали американские СМИ, Манафорт якобы получил за свою помощь от партии Януковича 12,7 млн долларов наличными - сам политтехнолог это отрицал. Кроме того, указывают авторы, имя Манафорта всплывает и в досье бывшего британского агента, касающегося тесных связей Трампа с Россией.

"Во время работы в Киеве Манафорт, по некоторым данным, поддерживал интенсивные деловые связи с некоторыми влиятельными бизнесменами на постсоветском пространстве. Среди них был и Дмитрий Фирташ. Предположительно, Манафорт и Фирташ планировали совместную сделку в сфере недвижимости в Нью-Йорке, которая так и не состоялась. Фирташ эту информацию опровергает. Как посредник в миллионных выплатах Манафорту Фирташ всплывает в иске, поданном в одном из американских судов экс-премьером Украины и давним конкурентом олигарха в бизнесе Юлией Тимошенко", - сообщает издание.

В своей время, пишут в заключение журналисты, залог за Фирташа в размере 125 млн евро внес российский миллиардер Василий Анисимов, который, в свою очередь, является близким партнером по бизнесу Аркадия Ротенберга, входящего в ближайшее политическое окружение Путина. Олигарх Ротенберг помог Фирташу в 2010 году и в создании его газовой империи.