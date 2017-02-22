Russia Today: "Почему России нельзя излагать свою точку зрения миру?"

"Россия не первая страна, создающая свой канал для того, чтобы представить миру свою национальную точку зрения", - заявила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today и международного информагентства "Россия сегодня" в интервью Бенжамену Кенелю для французской газеты La Croix. "Почему Франции и Великобритании это можно делать, а Россия не может излагать свою точку зрения миру? В чем проблема?" - добавила журналистка.

Также Симоньян рассказала в интервью, что франкоязычная версия RT будет запущена "в конце года". По ее словам, "проект был задержан". "Изначально он должен был стартовать в 2014 году, - пояснила Симоньян, - но был отложен из-за финансовых ограничений, вызванных ущербом, нанесенным нашему бюджету в связи с сильным падением рубля. Нашей целью никогда не являлось начать вещание до президентских выборов во Франции, - отметила журналистка. - Это ложь, выдуманная некоторыми французскими журналистами".

"Мы не публикуем фейковые новости", - опровергла Симоньян обвинение Кенеля. "Поверьте мне, как и у всех СМИ, у нас есть система фильтров для проверки фактов и предотвращения публикации ложной информации", - добавила главный редактор RT. "Конечно, как любое информагентство, мы иногда совершаем ошибки, - сказала журналистка. - Но почему вы сосредотачиваетесь только на этих ошибках и делаете из них целую историю, в то же время игнорируя ежедневную дезинформацию против нас?" По словам Симоньян, такой подход не является "ни справедливым, ни объективным".

Интервьюер обвинил Russia Today в том, что оно "опубликовало одну за другой три ложные новости об Эммануэле Макроне (касательно французских корреспондентов в Москве, которые носят майки En Marche (политическое движение Макрона, кандидата в президенты Франции. - Прим. ред.), двойной жизни Эммануэля Макрона и его командировочных расходов в Ливане)". "Вы и ваши коллеги, - ответила главный редактор RT, - задаете мне вопросы именно по этим трем новостям, как будто кто-то вам дал указание задавать эти вопросы. Ваша миссия, - добавила Симоньян, - доказать вашим читателям, что Russia Today и Sputnik выступают против Эммануэля Макрона, в то время как мы лишь сообщаем то, что пишет французская пресса".

"Нашей целью не является изменить образ России за рубежом, - заявила в заключение Симоньян. - То, к чему мы стремимся, - это говорить миру то, что ему не рассказывают". "Посмотрите, что произошло в США, чтобы убедить население, что война в Ираке была необходима: аргументы власти и прессы в Америке в пользу этого были фейковыми новостями", - сказала журналистка. По ее словам, "вся западная пресса говорит одни и те же вещи", в то время как "в мире нужны альтернативные голоса".