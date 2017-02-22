Кремль готовит переизбрание Путина

"В 2018 году хозяин России одержит победу на выборах, но нужно, чтобы явка и результат были высокими", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Владимир Путин должен быть переизбран в 2018 году на четвертый срок в качестве главы России с предельно высоким результатом и уровнем электорального участия: таков план, над которым работают советники российского президента, о чем поведали во вторник главные СМИ страны, надлежащим образом проинструктированные Кремлем. За год до выборов, планируемых на март 2018 года, уже почти нет сомнений, что их участник снова добьется высшей власти, что приведет его к 2024 году, когда он отпразднует свои 72 года и 24 года непрерывных полномочий", - говорится в статье.

"Предвещающие знаки: Владимир Путин с начала этого года уволил как минимум 5 губернаторов (...). Все эти высшие должностные лица были заменены молодыми технократами, подобными тем, кто с лета прошлого года заполняет кулуары президентской администрации: приток свежей крови призван компенсировать косность, которая, по мнению российских аналитиков, превалирует во властных верхах", - передает автор.

"Если само по себе переизбрание Владимира Путина кажется обеспеченным, то уже теперь Кремль ломает голову над режиссурой будущей победы. "70-70" представляется как одна из формул-талисманов, к которым полагается свести расклад, эти две цифры обозначают соответственно процент явки и результат на выборах, - сообщает Авриль. - Даже если для этого понадобится изменить избирательный закон. Граждане, отсутствующие дома в день голосования, могут без предупреждения явиться в ближайший избирательный участок. Молодые россияне, традиционно безразличные к вопросам политики, получат доступ к компьютерной игре после того, как опустят свой избирательный бюллетень в урну. Под видом шутки один высокопоставленный чиновник упомянул охоту на покемонов в избирательном участке".

"Масштаб победы будет зависеть от характера выборов, которые должны походить не на соревнование, а на референдум, продолжает Кремль. Главный оппозиционер Алексей Навальный был отстранен от участия в выборах из-за судебного приговора, только таким "историческим" либералам, как износостойкий Григорий Явлинский ("Яблоко"), было разрешено конкурировать. "Искусственно создавать новых кандидатов смысла нет, избиратели не будут одурачены", - аргументируют советники Владимира Путина. "Речь пойдет о плебисците, в котором официально будут участвовать другие кандидаты и результат которого должен будет развязать президенту руки для проведения непопулярных экономических реформ", - расшифровывает политолог Игорь Бунин. В частности, речь идет о повышении возраста выхода на пенсию", - говорится в статье.

"По мнению Григория Мельконьянца, сопредседателя совета движения в защиту прав избирателей "Голос", поставленная задача относится к числу нерешаемых проблем, - говорится в статье. - В конечном счете, предсказывает защитник прав избирателей, "людей заставят прийти на голосование, где их будут стимулировать подарками или билетами на спектакль. Как обычно".