22 февраля 2017 г. Майкл Швиртц | The New York Times Украинскому законодателю, сотрудничавшему с помощниками Трампа, угрожает расследование по обвинению в госизмене "Украинская прокуратура проводит расследование в отношении того, совершил ли член парламента государственную измену, сотрудничая с двумя помощниками президента Трампа, работая над планом по урегулированию конфликтов Украины с Россией", - пишет The New York Times. В судебном иске во вторник прокуратура обвинила законодателя Андрея Артеменко в сговоре с Россией с целью ведения "подрывной деятельности против Украины", в особенности ввиду выдвинутого им предложения, которое могло бы "узаконить временную оккупацию" Крымского полуострова. "В плане Артеменко, о котором в воскресенье сообщила The New York Times, описан ряд мер, целью которых является положить конец восстанию поддерживаемых Россией сепаратистов на Востоке Украины и разрешить спор из-за Крыма, позволив избирателям сделать выбор, сдать ли полуостров в аренду России на 50 или 100 лет", - говорится в статье. "Урегулирование этих вопросов может дать администрации Трампа возможность снять санкции против России", - уточняет издание. "Артеменко ездил в Нью-Йорк в январе, чтобы обсудить план с личным адвокатом Трампа Майклом Коэном и Феликсом Сейтером, российско-американским партнером "Организации Трампа" (Trump Organization), который изучал возможности для бизнеса в России для своей компании не далее как в 2015 году. По словам Коэна, он отнес предложение в Белый дом в запечатанном конверте в начале февраля", - пишет газета. "Артеменко, малоизвестный политик, пытавшийся представить себя как популиста в стиле Трампа, не был арестован или официально обвинен в преступлении", - говорится в статье. Источник: The New York Times