Виктор Янукович: "Украина превратилась в дикую страну"

Спустя три года после революции на Майдане Виктор Янукович решил высказаться по поводу украинского конфликта, обратившись в письме к Трампу, Путину, Меркель и другим политикам. С экс-президентом Украины встретился и побеседовал корреспондент Der Spiegel Кристиан Нееф.

Во вторник вечером ушедший в тень после революции на Майдане Виктор Янукович представил в Москве девятистраничное послание, адресованное главам государств и правительств США, России, Германии, Франции и Польши, говорится в статье.

В Москве он появляется нечасто, проводя большую часть времени в Ростове-на-Дану, на юге России, но сейчас приехал по случаю годовщины кровавых событий на Майдане, случившихся 21 февраля. "Янукович хочет напомнить, что он все еще остается игроком в партии в покер, на кону в которой стоит Украина" - замечает Нееф.

Свою беседу с корреспондентом немецкого еженедельника экс-президент Украины начинает с долгого монолога. "Он еще раз хочет объяснить, почему осенью 2013 года в литовском Вильнюсе отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, что привело к восстанию на Майдане", - пишет корреспондент.

"Он говорит о том, что Запад тогда вел нечестную игру. Ему, Януковичу, была изначально понятно, что Европе не нужны украинские товары, что переговоры с Брюсселем могут вызвать обеспокоенность у соседней России и что Москва уже в 2013 году "в целях самозащиты" сократила объем торговых отношений с Украиной", - передает автор материала.

По словам Януковича, он потребовал от европейцев компенсации за те потери, которые украинская экономика несла в связи со снижением торговых оборотов с Россией. Европа не согласилась выплатить 200 млрд евро, которые требовал Киев, и тогда, по словам экс-президента, он "дернул стоп-кран". Оценивая сегодняшнюю ситуацию и оглядываясь назад, Янукович считает, что сделал тогда все правильно, замечает журналист.

Янукович отрицает, что отдавал приказ о силовом разгоне тех, кто собрался на Майдане в ноябре 2013 года. По его словам, за операцией спецподразделений стояли тогдашний шеф Совета национальной безопасности и глава президентской администрации. "И олигарх Дмитрий Фирташ, находящийся в бегах в Австрии. За его спиной они вели свою игру: его обманывали, водили за нос и вешали лапшу на уши", - уверен Янукович.

Экс-президент во время беседы то и дело дает понять, что его постоянно обводили вокруг пальца. В том числе министры иностранных дел Германии, Франции и Польши, которые приехали в Киев 20 февраля 2014 года для совместного обсуждения соглашения с представителями оппозиции. "Я был фактически согласен на все, что мне предложили, в том числе на досрочные президентские выборы и изменения конституции, - все ради того, чтобы не допустить кровопролития. Но все это изначально было маскарадом", - сетует экс-президент.

По его мнению, министры иностранных дел, в том числе Штайнмайер, поддержали "противоречивший конституции государственный переворот". А потом дали его сместить. Штайнмайер, вспоминает Янукович, тогда заявил о том, что соглашение с оппозицией было правильным, но он, Янукович, его нарушил, сбежав из страны. "Никто из Европы или Америки не вышел в те дни на контакт со мной", - жалуется Янукович. Разумеется, замечает Нееф, в нынешнем письме, адресованном ведущим западным политикам, об этих упреках нет ни слова.

Он пытается оправдаться, пишет Кристиан Нееф, говоря о том, что мог бы применить военную силу или провозгласить создание своего правительства из какого-либо другого украинского города. Но все это, по словам Януковича, привело бы к гражданской войне.

По словам экс-президента, он точно знает, кем были те снайперы с Майдана, кто за ними стоял и из какого дома по полицейским и членам групп спецподразделений велся огонь. Однако он должен защищать своих информаторов. "Я не могу вам сейчас всего рассказать" - эту фразу экс-президент произносит постоянно, свидетельствует корреспондент.

По словам Януковича, он бы охотно содействовал мирному процессу на Донбассе. Этот регион, родной для него, должен обязательно остаться в составе Украины, получив широкую автономию, подчеркивает Янукович. В своих письмах, адресованных главам государств и правительств, он предлагает план из шести пунктов по преодолению конфликта на Украине: четыре из них касаются "расследования преступлений на Майдане в феврале 2014 года", передает корреспондент.

В плане Януковича, пишет Нееф, ничего не говорится о том, что будет, если Россия не станет выполнять условий Минских договоренностей, из чего можно сделать вывод, что "документ был согласован с руководством в Москве, а может, даже инициирован Кремлем".

"Украина превратилась в дикую страну", - заявил в заключение Янукович. Он мог бы рассказывать всю ночь напролет, но помощник поторопил его: рабочий день давно подошел к концу.