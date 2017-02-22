В Германии запретили говорящую куклу "Кайлу"

В последние недели сразу два продукта американского производителя игрушек Genesis Toys попали в заголовки газет. Речь, как пишет швейцарская газета Tagesanzeiger, идет о говорящей кукле по имени Кайла и роботе i-Que. Обе игрушки благодаря Bluetooth могут быть взломаны хакерами и использованы в качестве "жучков", а также для разговоров с детьми.

Первыми тревогу забили норвежские общества по защите прав потребителей, доказавшие, насколько просто третьи лица "могут подключиться к кукле". После проведенного немецким Саарским университетом исследования Федеральное сетевое агентство запретило продажу изделия на территории Германии. "Изделия, которые содержат камеры и микрофоны-передатчики, способные незаметно пересылать данные, представляют угрозу приватности", - говорится в заявлении ведомства. Помимо этого, агентство запретило владение подобными игрушками и обязало граждан, купивших их, уничтожить их. Немецкий импортер куклы "Кайлы", как говорится в сообщениях СМИ, намерен решать вопрос в суде.

Представитель швейцарского Фонда по защите прав потребителей Алекс фон Хеттлингер утверждает, что в организации негативно относятся к так называемому "интернету вещей" - то есть к изделиям вроде автомобилей, почтовых ящиков, холодильников и игрушек, имеющих доступ к интернету, - из-за возможных угроз приватности. "Среднестатистический пользователь не может понять и проконтролировать, что его взломали. Также он не знает, какая информация и кому будет отправлена", - говорит эксперт.

В случае же игрушек, имеющих связь с интернетом, прибавляется опасность того, что "они могут быть использованы в преступных целях педофилами", добавляет он.