Наша фрау в Москве

Фрауке Петри подробно не распространялась о своем визите в Москву - хотя и встретилась там с "интересными" людьми, пишет в своей статье на сайте сегодняшней Tagesspiegel обозреватель издания Клаудиа фон Зальцен.

"Обычно политики с удовольствием рассказывают о своих зарубежных визитах. Особенно, если встречались с высокопоставленными представителями этих стран. Но только не Фрауке Петри, сопредседатель "Альтернативы для Германии". Как стало известно от самой Петри, делегация АдГ приезжала в Россию по приглашению правительства Москвы для переговоров о сотрудничестве с региональными парламентами ФРГ, по окончании переговоров прошли встречи со спикером Госдумы Володиным и другими депутатами.

Вячеслав Володин, согласно российской конституции, четвертый по значимости человек в государстве. "Тот факт, что он нашел время и встретился с немецкими политиками, которые не сидят в Бундестаге, более чем удивителен. Эта встреча свидетельствует о том, насколько важно для Москвы сотрудничество с АдГ", - констатирует автор статьи.

"Российский партнер Петри по переговорам входит в ближайшее окружение Путина", - отмечает Клаудиа фон Зальцен и пишет о том, что во встрече участвовал и Владимир Жириновский, лидер ультраправой партии националистического толка ЛДПР. "Несмотря на то, что из-за своих громких высказываний политик то и дело оказывается на первых полосах изданий, он является представителем так называемой "системной оппозиции", которую терпит Кремль и которая не имеет никакого реального влияния в Москве".

Как заявили в Госдуме, речь в ходе встречи шла о сотрудничестве с региональными парламентами, о контактах между партиями и расширении связей между молодежными организациями, говорится в статье.